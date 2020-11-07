Galeri Fenerbahçe Erol Bulut kararını verdi! Jose Sosa'nın yerine... | Fenerbahçe - Konyaspor maçı muhtemel 11'leri | Son dakika haberleri

Erol Bulut kararını verdi! Jose Sosa'nın yerine... | Fenerbahçe - Konyaspor maçı muhtemel 11'leri | Son dakika haberleri

Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Erol Bulut yönetiminde 7 maçta 17 puan toplayan sarı-lacivertliler, maçtan 3 puan ile ayrılarak son 11 yılın en iyi başlangıcını yapmayı hedefliyor. Sarı Kanaryalar'da takımın en önemli isimlerinden Jose Sosa ise sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. İşte zorlu karşılaşma öncesi tüm detaylar ve iki takımın muhtemel 11'leri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri