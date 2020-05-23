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Emre Belözoğlu transfer için söz aldı! Bomba patlıyor

Fenerbahçe'de sezon sonunda aktif futbol yaşantısını noktalayarak sarı-lacivertlilerin sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına başlamıştı. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvayan tecrübeli futbolcu transferde bombayı patlatıyor. Emre Belözoğlu, yılın transferi için yıldız futbolcudan söz aldı. "Fenerbahçe'de oynamak benim için büyük onur" diyen yıldız isim Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. İşte tüm detaylar...

23 Mayıs 2020 Cumartesi 06:45 Güncelleme: 23.05.2020 06:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





