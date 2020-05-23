Emre Belözoğlu transfer için söz aldı! Bomba patlıyor
Fenerbahçe'de sezon sonunda aktif futbol yaşantısını noktalayarak sarı-lacivertlilerin sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına başlamıştı. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvayan tecrübeli futbolcu transferde bombayı patlatıyor. Emre Belözoğlu, yılın transferi için yıldız futbolcudan söz aldı. "Fenerbahçe'de oynamak benim için büyük onur" diyen yıldız isim Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. İşte tüm detaylar...
23 Mayıs 2020 Cumartesi 06:45
Güncelleme: 23.05.2020 06:45
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Ali Koç yönetimindeki iki yılda şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe'de bu yıl büyük bir anlam ifade ediyor.
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Başkanlığının 3'üncü yılında sarı-lacivertlilere şampiyonluğu yeniden tattırmak isteyen Koç, Emre Belözoğlu'nu sezon sonunda sportif direklük görevine getirecek.
Futbol yaşantısını noktaladıktan sonra da Fenerbahçe için hizmet verecek olan Emre Belözoğlu da şimdiden çalışmalara başladı.
Genç ve potansiyalli futbolcuları kadroya katmak için gecesini gündüzüne katan Belözoğlu bir yandan da şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak için çalışıyor.
Bu bağlamda direkt takıma katkı yapacak futbolcular üzerinde de duran Emre Belözoğlu yılın transferi için söz aldı.