Emre Belözoğlu transfer için söz aldı! Bomba patlıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Emre Belözoğlu transfer için söz aldı! Bomba patlıyor

Emre Belözoğlu transfer için söz aldı! Bomba patlıyor

Fenerbahçe'de sezon sonunda aktif futbol yaşantısını noktalayarak sarı-lacivertlilerin sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına başlamıştı. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvayan tecrübeli futbolcu transferde bombayı patlatıyor. Emre Belözoğlu, yılın transferi için yıldız futbolcudan söz aldı. "Fenerbahçe'de oynamak benim için büyük onur" diyen yıldız isim Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. İşte tüm detaylar...
23 Mayıs 2020 Cumartesi 06:45 Güncelleme: 23.05.2020 06:45
Emre Belözoğlu transfer için söz aldı! Bomba patlıyor

Ali Koç yönetimindeki iki yılda şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe'de bu yıl büyük bir anlam ifade ediyor.

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Emre Belözoğlu transfer için söz aldı! Bomba patlıyor

Başkanlığının 3'üncü yılında sarı-lacivertlilere şampiyonluğu yeniden tattırmak isteyen Koç, Emre Belözoğlu'nu sezon sonunda sportif direklük görevine getirecek.

Emre Belözoğlu transfer için söz aldı! Bomba patlıyor

Futbol yaşantısını noktaladıktan sonra da Fenerbahçe için hizmet verecek olan Emre Belözoğlu da şimdiden çalışmalara başladı.

Emre Belözoğlu transfer için söz aldı! Bomba patlıyor

Genç ve potansiyalli futbolcuları kadroya katmak için gecesini gündüzüne katan Belözoğlu bir yandan da şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak için çalışıyor.

Emre Belözoğlu transfer için söz aldı! Bomba patlıyor

Bu bağlamda direkt takıma katkı yapacak futbolcular üzerinde de duran Emre Belözoğlu yılın transferi için söz aldı.

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