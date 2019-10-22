Emre Belözoğlu 'Mehmetçik'in izinde! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
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Emre Belözoğlu 'Mehmetçik'in izinde!

Emre Belözoğlu, kaburgasındaki kırık ve yaşadığı ağrılara rağmen kritik Denizlispor deplasmanında yerini aldı. Nefes alırken bile acı çeken 39 yaşındaki kaptanın bu hareketi 'tarihi bir fedakarlık' olarak yorumlandı. Emre'nin bu davranışı yılların efsanesi Basri Dirimlili'yi hatırlattı. İşte detaylar...
22 Ekim 2019 Salı 08:49 Güncelleme: 22.10.2019 08:49
Emre Belözoğlu 'Mehmetçik'in izinde!

Süper Lig'de Denizlispor deplasmanını 2-1'lik galibiyetle geçerek önemli bir sonuç alan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, en büyük konulardan biri oldu.

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Emre Belözoğlu 'Mehmetçik'in izinde!

Milli takım kampında kaburgasında kırık oluşan tecrübeli futbolcu, buna karşın sahadaki yerini bırakmadı.

Emre Belözoğlu 'Mehmetçik'in izinde!

Fenerbahçe ile şampiyon olarak emekli olmak isteyen 39 yaşındaki futbolcu, yaşadığı ağrılar ve kırıktan dolayı daha büyük darbe alma riskine karşın formasını taşıyor.

Emre Belözoğlu 'Mehmetçik'in izinde!

Nefes alırken bile zorlanan ve yürürken dahi dikkatli olması gereken Emre'nin bu tutumu kulüp ile takım içerisinde 'tarihi bir fedakarlık' olarak değerlendiriliyor.

Emre Belözoğlu 'Mehmetçik'in izinde!

Hürriyet'in haberine göre; Emre'nin bu özverisi, yılların efsanesi Basri Dirimlili'yi hatırlattı.

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