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Emre Belözoğlu 'Mehmetçik'in izinde!
Emre Belözoğlu, kaburgasındaki kırık ve yaşadığı ağrılara rağmen kritik Denizlispor deplasmanında yerini aldı. Nefes alırken bile acı çeken 39 yaşındaki kaptanın bu hareketi 'tarihi bir fedakarlık' olarak yorumlandı. Emre'nin bu davranışı yılların efsanesi Basri Dirimlili'yi hatırlattı. İşte detaylar...
22 Ekim 2019 Salı 08:49 Güncelleme: 22.10.2019 08:49
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Hürriyet'in haberine göre; Emre'nin bu özverisi, yılların efsanesi Basri Dirimlili'yi hatırlattı.
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