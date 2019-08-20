Emre Belözoğlu: Bireysel olarak net hazır değilim

"BİRAZ DAHA MAÇ OYNAMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Bireysel performansı hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, "Benim için çubukluyla her sahaya çıktığım maç çok ayrı olmuştu. Dört senelik bir aradan sonra da ilk resmi maçımdı. Benim için de çok güzeldi. Kelimelerle ifade edemeyeceğim duygulardı. Taraftarımızın teveccühü, sokakta beni gördüğü zaman Fenerbahçelilerin göstermiş olduğu teveccüh beni çok mutlu ediyor. Onların bana karşı olan bu sevgilerini gördükten sonra onların benden istediğini bilen bir oyuncu olarak sahada elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Dün de benim adıma çok şükür iyi geçti ama ben de tam anlamıyla hazır değilim. Fizik olarak da tam hazır değilim. Biraz daha maç oynamaya ihtiyacımız var. Hem takım hem ben daha iyi bir hale geleceğiz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin olduğu her yerde tek hedefin şampiyonluk olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Fenerbahçe'nin olduğu her yerde tek hedef şampiyonluktur. Yeter ki bize o desteğini esirgemeyen, bu kulübün ayakta durmasının en büyük vesilesi olan büyük taraftarımız her zaman yanımızda olsun. Onlar bizim yanımızda olsun, ondan sonrası kolay olur diye düşünüyorum."