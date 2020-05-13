Dünya yıldızı Fenerbahçe'yi seçti! İşte kazanacağı ücret... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Dünya yıldızı Fenerbahçe'yi seçti! İşte kazanacağı ücret...

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... İki sezondur sol bek konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, temas halinde olduğu dünya yıldızında mutlu sona yaklaştı. Serie A devinin gelecek sezon kadrosunda düşünmediği yıldız oyuncu, Alman ekibi Hoffenheim'in teklifini de reddetti. İtalyanlar'dan bonservisini alması beklenen oyuncunun Kanarya'da kazanacağı ücret şimdiden konuşulmaya başlandı. İşte dev transfere dair tüm detaylar ve yıldız oyuncunun alacağı ücret... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
13 Mayıs 2020 Çarşamba 06:42 Güncelleme: 13.05.2020 06:42
Dünya yıldızı Fenerbahçe'yi seçti! İşte kazanacağı ücret...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı.

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Dünya yıldızı Fenerbahçe'yi seçti! İşte kazanacağı ücret...

Özellikle bu sezon sol bek konusunda ağır eleştirilerin hedefinde kalan Fenerbahçe Yönetimi, 2020-21 öncesi işi sıkı tutuyor.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'yi seçti! İşte kazanacağı ücret...

Bu bölgeye takviye edilecek isim üzerinde uzun süredir çalışan sarı-lacivertliler, İnter'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Kwadwo Asamoah'ta mutlu sona yaklaştı.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'yi seçti! İşte kazanacağı ücret...

Ara transfer döneminden bu yana temas halinde olunan Ganalı yıldızın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtilirken, son olarak Alman ekibi Hoffenheim'ın teklifini de reddettiği ortaya çıktı.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'yi seçti! İşte kazanacağı ücret...

3 MİLYON EURO KAZANACAK

Yıldız futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu İtalyan ekibinden bonservisini alması halinde sarı-lacivertlilerden imza parasıyla birlikte yıllık 3 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

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