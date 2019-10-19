Denizlispor - Fenerbahçe| İlk 11'ler Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
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Haberler Galeri Denizlispor - Fenerbahçe| İlk 11'ler Ersun Yanal'dan büyük sürpriz!

Denizlispor - Fenerbahçe| İlk 11'ler Ersun Yanal'dan büyük sürpriz!

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı iyileşen futbolcular kadroda kendisine yer bulurken Kruse ve Dirar sakatlıkları sebebi ile kadroda yer almadı. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal sakat olan Kruse'nin bölgesinde sürpriz bir ismi ilk 11'de oynatmaya karar verdi.
19 Ekim 2019 Cumartesi 21:40 Güncelleme: 20.10.2019 00:21
Denizlispor - Fenerbahçe| İlk 11'ler Ersun Yanal'dan büyük sürpriz!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

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Denizlispor - Fenerbahçe| İlk 11'ler Ersun Yanal'dan büyük sürpriz!

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Denizlispor - Fenerbahçe| İlk 11'ler Ersun Yanal'dan büyük sürpriz!

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 7. haftada konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 yenilmişti.

Denizlispor - Fenerbahçe| İlk 11'ler Ersun Yanal'dan büyük sürpriz!

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta hanesine 11 puan yazdırdı.Ev sahibi Yukatel Denizlispor'un ise ligde 8 puanı bulunuyor.

Denizlispor - Fenerbahçe| İlk 11'ler Ersun Yanal'dan büyük sürpriz!

KRUSE KADRODA YOK!

Fenerbahçe'de Max Kruse'nin risk edilmeyerek Denizlispor maçını pas geçeceği bildirildi.

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