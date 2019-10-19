Denizlispor - Fenerbahçe| İlk 11'ler Ersun Yanal'dan büyük sürpriz!

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı iyileşen futbolcular kadroda kendisine yer bulurken Kruse ve Dirar sakatlıkları sebebi ile kadroda yer almadı. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal sakat olan Kruse'nin bölgesinde sürpriz bir ismi ilk 11'de oynatmaya karar verdi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 21:40 Güncelleme: 20.10.2019 00:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





