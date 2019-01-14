Beşiktaş istedi, Fenerbahçe alıyor! Transferde iki savaş birden... - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Beşiktaş istedi, Fenerbahçe alıyor! Transferde iki savaş birden...

Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Türk futbolunun iki ezeli rakip takımlarından Fenerbahçe ile Beşiktaş, iki futbolcunun transferi konusunda karşı karşıya geldi.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 12:03:16 Güncelleme: 12:06:15
Beşiktaş istedi, Fenerbahçe alıyor! Transferde iki savaş birden...

Everton, kadroya girmekte zorlanan Cenk Tosun'u 22.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satışa çıkardı.

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Beşiktaş istedi, Fenerbahçe alıyor! Transferde iki savaş birden...

Önceki gün Fenerbahçe yönetimi, İngiliz ekibinin yöneticileriyle görüşerek Cenk Tosun'u kiralamak istediğini belirtti.

Beşiktaş istedi, Fenerbahçe alıyor! Transferde iki savaş birden...

Beşiktaş da daha önce gündemine aldığı eski golcüsü için bir hamle daha yaptı.

Beşiktaş istedi, Fenerbahçe alıyor! Transferde iki savaş birden...

Kara-Kartal, Everton'un yüksek ücret istemesi üzerine Cenk Tosun'u kiralamak istediğini Ada temsilcisinin yönetimine iletti. Hangi takımın Cenk Tosun'u kiralayacağı merakla bekleniyor.

Beşiktaş istedi, Fenerbahçe alıyor! Transferde iki savaş birden...

FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER SAVAŞI
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yolları Cenk Tosun'un ardından bu kez başka bir ismin transferinde de kesişti.

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