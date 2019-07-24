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Aziz Yıldırım'dan Eljif Elmas değerlendirmesi
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hayalleri kuran Fenerbahçe'de Eljif Elmas 16 milyon Euro + bonuslar karşılığında İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım ise bu transfer hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklama...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:15
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Eljif Elmas transferini Takvim Gazetesi'ne değerlendirdi.
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