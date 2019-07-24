Aziz Yıldırım'dan Eljif Elmas değerlendirmesi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Aziz Yıldırım'dan Eljif Elmas değerlendirmesi

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hayalleri kuran Fenerbahçe'de Eljif Elmas 16 milyon Euro + bonuslar karşılığında İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım ise bu transfer hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklama...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:15
Aziz Yıldırım'dan Eljif Elmas değerlendirmesi

Fenerbahçe'nin yaklaşık 160 bin Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Eljif Elmas 16 milyon Euro + bonuslar değerinde Napoli'ye transfer oldu.

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Aziz Yıldırım'dan Eljif Elmas değerlendirmesi

Transfer Fenerbahçe tarafından resmen açıklanırken, Makedon futbolcunun sarı-lacivertlilere geliş hikayesi de oldukça ilgi çekiciydi.

Aziz Yıldırım'dan Eljif Elmas değerlendirmesi

Eljif, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra yaş problemi nedeniyle 6 ay forma giyememişti. Genç futbolcu, o dönem özellikle Aykut Kocaman tarafından özellikle istenmişti.

Aziz Yıldırım'dan Eljif Elmas değerlendirmesi

Daha sonra Fenerbahçe forması altında kendisini gösteren genç yıldız, İtalya'nın büyük kulüplerinden Napoli'ye transfer oldu.

Aziz Yıldırım'dan Eljif Elmas değerlendirmesi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Eljif Elmas transferini Takvim Gazetesi'ne değerlendirdi.

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