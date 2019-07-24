Aziz Yıldırım'dan Eljif Elmas değerlendirmesi

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hayalleri kuran Fenerbahçe'de Eljif Elmas 16 milyon Euro + bonuslar karşılığında İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım ise bu transfer hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklama...

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





