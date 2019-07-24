Tottenham ikna oldu! Yıldız isim Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor. Genç yıldızı Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro + bonuslarla Napoli'ye gönderen sarı-lacivertlier ses getirecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Buna göre İngiltere'nin dev kulübü Tottenham'ın yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar İngiliz kulübünü ikna etti. İşte sükse yaratacak transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 07:24
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Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşanyor.
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Sarı-lacivertliler kadro mühendisliği kapsamında birçok isim kadrosuna kattı.
Fenerbahçeli kurmaylar yeni sezon forma tanıtımında 2-3 transferin daha müjdesini vermişti.
Transferdöneminde listesine birçok yıldız ismi alan Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın satışının ardından somut adımlar atmaya başladı.
İşte transfer gelişmesinin detayları...
Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde olan Victor Wanyama'da da sıcak gelişmeler yaşadı.