Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Kurtuluş reçetesini verdi... - Galeri - Fotomaç
11 Aralık 2018, Salı
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Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Kurtuluş reçetesini verdi...

Geçtiğimiz Haziran ayındaki seçimleri kaybetmesinin ardından sarı-lacivertli kulüp ile ilgili açıklama yapmama kararı alan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu.
11 Aralık 2018 Salı, 15:46:22 Güncelleme: 16:40:37
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Kurtuluş reçetesini verdi...

Sezona Phillip Cocu ile başlayan ancak alınan başarısız sonuçların ardından Hollandalı teknik adamla yollarını ayıran Fenerbahçe'de sular durulmuyor.

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Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Kurtuluş reçetesini verdi...

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken sarı-lacivertliler 14 puanla 17. sırada yer alıyor.

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Kurtuluş reçetesini verdi...

Sezonun ilk yarısı geride kalmak üzereyken küme düşme hattında yer alan Fenerbahçe'de tüm oklar Başkan Ali Koç ve yönetime çevrildi.

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Kurtuluş reçetesini verdi...

Fenerbahçe'nin çöküşü devam ederken eski başkan Aziz Yıldırım'ın da sessizliğini koruması dikkat çekiyordu.

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Kurtuluş reçetesini verdi...

Son olarak milli maçı izlemek için Konya'ya giden Yıldırım'ın takımın kötü gidişatıyla ilgili konuşmama kararı aldığı iddia edildi.

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