Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Kurtuluş reçetesini verdi... - Galeri - Fotomaç
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Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Kurtuluş reçetesini verdi...
Geçtiğimiz Haziran ayındaki seçimleri kaybetmesinin ardından sarı-lacivertli kulüp ile ilgili açıklama yapmama kararı alan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu.
11 Aralık 2018 Salı, 15:46:22
Güncelleme: 16:40:37
Sezona Phillip Cocu ile başlayan ancak alınan başarısız sonuçların ardından Hollandalı teknik adamla yollarını ayıran Fenerbahçe'de sular durulmuyor.
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Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken sarı-lacivertliler 14 puanla 17. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısı geride kalmak üzereyken küme düşme hattında yer alan Fenerbahçe'de tüm oklar Başkan Ali Koç ve yönetime çevrildi.
Fenerbahçe'nin çöküşü devam ederken eski başkan Aziz Yıldırım'ın da sessizliğini koruması dikkat çekiyordu.
Son olarak milli maçı izlemek için Konya'ya giden Yıldırım'ın takımın kötü gidişatıyla ilgili konuşmama kararı aldığı iddia edildi.