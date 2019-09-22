Ankaragücü maçı sonrası Fenerbahçe patlaması! Sözleşme önerdiler...

Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında karşılaştığı Ankaragücü'nü sahasında 2-1 mağlup etti. Alanya'da sarsılan Yanal'ın takımı Orgill'in golüyle geri düştü. Zanka'nın beraberlik sayısında payı olan Vedat Muriç bir de kendisi atarak takımını sırtladı. Sarı Kanarya, Galatasaray derbisi öncesi moral depolarken maça damga vuran Muriç'in yanı sıra Kruse, Luiz Gustavo ve özellikle de Ozan Tufan'ın karşılaşma performansı olay oldu. İşte ayrıntılar...

22 Eylül 2019 Pazar 10:43 Güncelleme: 22.09.2019 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





