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Ankaragücü maçı sonrası Fenerbahçe patlaması! Sözleşme önerdiler...
Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında karşılaştığı Ankaragücü'nü sahasında 2-1 mağlup etti. Alanya'da sarsılan Yanal'ın takımı Orgill'in golüyle geri düştü. Zanka'nın beraberlik sayısında payı olan Vedat Muriç bir de kendisi atarak takımını sırtladı. Sarı Kanarya, Galatasaray derbisi öncesi moral depolarken maça damga vuran Muriç'in yanı sıra Kruse, Luiz Gustavo ve özellikle de Ozan Tufan'ın karşılaşma performansı olay oldu. İşte ayrıntılar...
22 Eylül 2019 Pazar 10:43
Güncelleme: 22.09.2019 10:45
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Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a 3-1 yenilerek büyük şok yaşayan sarı lacivertliler Ankaragücü karşısında ligde gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisi öncesi kazanmak istiyordu.
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16. dakikada Ankaragücü Orgill'in golüyle takınmını Kadıköy'de 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe bu gole 20. dakikada Zanka ile karşılık verdi.
Maçın 73. dakikasında ise Vedat Muriç'nin golüyle Fenerbahçe sahadan 2-1'lik skorla 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Fenerbahçe taraftarları gelen galibiyetin ardından sosyal medyada maçın öne çıkanlarını konuştu...
Geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında Fenerbahçe'nin kalesinde gördüğü 3. golde topu kaptıran isim olan Ozan Tufan büyük eleştiri almıştı.