Alper ve Volkan kadro dışı!

Ben bu takımın kaptanıyım, tabii ki konuşacağım. Ama olaylar nerelere geldi. Yapmamam lazımdı, o kartları görmemem gerekirdi. Hiç yakışmadı bana" dedi. Kariyerinde ilk kez bir Beşiktaş maçında oyundan atılan Volkan, bundan önceki son kırmızı kartını 12 Mayıs 2012'de Kadıköy'deki G.Saray derbisinde görmüştü.



