Süper Lig kulübünün başkanı doğruladı! Fenerbahçeye Mesut Özil çalımı - Galeri - Fotomaç
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Süper Lig kulübünün başkanı doğruladı! Fenerbahçe'ye Mesut Özil çalımı

Alman basınından Bild, Mesut Özil ile ilgili flaş bir iddia gündeme getirdi.
21 Aralık 2018 Cuma, 15:40:12 Güncelleme: 13:09:00
Süper Lig kulübünün başkanı doğruladı! Fenerbahçeye Mesut Özil çalımı

Ara transfer dönemi için Mesut Özil ile ilgilenen Fenerbahçe'yi sarsan iddia Almanya'dan geldi.

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Süper Lig kulübünün başkanı doğruladı! Fenerbahçeye Mesut Özil çalımı

Başkan Ali Koç'un 'gözümüzü karartacağız' açıklamasından sonra gözler yapılacak hamlelere çevrilmişti.

Süper Lig kulübünün başkanı doğruladı! Fenerbahçeye Mesut Özil çalımı

Her gün Fenerbahçe ile ilgili yabancı basında çıkan haberlere dün bir yenisi daha eklenmiş ve sarı-lacivertlilerin Mesut Özil'i kiralayacağı iddia edilmişti.

Süper Lig kulübünün başkanı doğruladı! Fenerbahçeye Mesut Özil çalımı

Alman basınından Bild ise, çok tartışılacak bir habere imza attı.

Süper Lig kulübünün başkanı doğruladı! Fenerbahçeye Mesut Özil çalımı

İngiltere Premier Lig'de Arsenal froması giyen Mesut Özil'in son haftalarda forma şansı bulamaması üzerine transfer iddiaları arttı.

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