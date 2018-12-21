Süper Lig kulübünün başkanı doğruladı! Fenerbahçeye Mesut Özil çalımı - Galeri - Fotomaç
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Süper Lig kulübünün başkanı doğruladı! Fenerbahçe'ye Mesut Özil çalımı
Alman basınından Bild, Mesut Özil ile ilgili flaş bir iddia gündeme getirdi.
21 Aralık 2018 Cuma, 15:40:12
Güncelleme: 13:09:00
Ara transfer dönemi için Mesut Özil ile ilgilenen Fenerbahçe'yi sarsan iddia Almanya'dan geldi.
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Başkan Ali Koç'un 'gözümüzü karartacağız' açıklamasından sonra gözler yapılacak hamlelere çevrilmişti.
Her gün Fenerbahçe ile ilgili yabancı basında çıkan haberlere dün bir yenisi daha eklenmiş ve sarı-lacivertlilerin Mesut Özil'i kiralayacağı iddia edilmişti.
Alman basınından Bild ise, çok tartışılacak bir habere imza attı.
İngiltere Premier Lig'de Arsenal froması giyen Mesut Özil'in son haftalarda forma şansı bulamaması üzerine transfer iddiaları arttı.