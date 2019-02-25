Ali Koç için flaş sözler! 'Tanrı onu cezalandırdı' - Fotomaç
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Ali Koç için flaş sözler! "Tanrı onu cezalandırdı"

Fenerbahçe'de bir dönem teknik direktörlük görevi yapan Erwin Koeman, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.
25 Şubat 2019 Pazartesi 16:24
Ali Koç için flaş sözler! Tanrı onu cezalandırdı

Bir dönem Fenerbahçe'de teknik sorumlu görevini üstlenen Koeman'dan bomba açıklamalar geldi.

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Ali Koç için flaş sözler! Tanrı onu cezalandırdı

Fenerbahçe'ye Phillip Cocu'nun yardımcısı olarak gelen, ancak Hollandalı ile yollar ayrılınca vatandaşının yerine takımın başına geçen Koeman, yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

Ali Koç için flaş sözler! Tanrı onu cezalandırdı

Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından takımdan ayrılan Koeman, Hollanda basınına konuştu.

Ali Koç için flaş sözler! Tanrı onu cezalandırdı

NOS Sport'a konuşan Koeman'ın açıklamaları şu şekilde...

Ali Koç için flaş sözler! Tanrı onu cezalandırdı

Hollandalı teknik adama ilk olarak Akhisarspor yenilgisinin ardından takımın otobüsle İstanbul'a dönmesi soruldu;

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