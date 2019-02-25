Ali Koç için flaş sözler! 'Tanrı onu cezalandırdı' - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Ali Koç için flaş sözler! "Tanrı onu cezalandırdı"
Fenerbahçe'de bir dönem teknik direktörlük görevi yapan Erwin Koeman, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.
25 Şubat 2019 Pazartesi 16:24
Bir dönem Fenerbahçe'de teknik sorumlu görevini üstlenen Koeman'dan bomba açıklamalar geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye Phillip Cocu'nun yardımcısı olarak gelen, ancak Hollandalı ile yollar ayrılınca vatandaşının yerine takımın başına geçen Koeman, yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.
Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından takımdan ayrılan Koeman, Hollanda basınına konuştu.
NOS Sport'a konuşan Koeman'ın açıklamaları şu şekilde...
Hollandalı teknik adama ilk olarak Akhisarspor yenilgisinin ardından takımın otobüsle İstanbul'a dönmesi soruldu;