Wilfred Bony Türkiye'ye transferini açıkladı!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu bir sol bek, bir sağ bek, bir stoper ve bir de kanat oyuncu alarak güçlendiren siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Burak iyi de olsa bir forvet almamız gerekiyor" açıklamasının ardından santrfor arayışlarına ağırlık verdi.



