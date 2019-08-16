Wilfred Bony Türkiye'ye transferini açıkladı! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
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Wilfred Bony Türkiye'ye transferini açıkladı!

Yaz transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Süper Lig kulüpleri çalışmalarına hız verdi. Buna göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarını güçlendirmek için birçok isim ile temas halinde. Premier Lig'in yıldız golcüsünden Türkiye itirafı geldi! 'Evet görüşüyoruz' İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
16 Ağustos 2019 Cuma 07:01 Güncelleme: 16.08.2019 07:01
Wilfred Bony Türkiye'ye transferini açıkladı!

Ülkemizde transfer hareketliliği kaldığı yerden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Wilfred Bony Türkiye'ye transferini açıkladı!

Şampiyonluk için iddialı kadrolar kurmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kadro mühendisliği kapsamında birçok isim ile görüşmelerini sürdürüyor.

Wilfred Bony Türkiye'ye transferini açıkladı!

Buna göre İngiltere'de bir dönem Manchester City forması giyen Wilfred Bony'den Türkiye itirafı geldi.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Wilfred Bony Türkiye'ye transferini açıkladı!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu bir sol bek, bir sağ bek, bir stoper ve bir de kanat oyuncu alarak güçlendiren siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Burak iyi de olsa bir forvet almamız gerekiyor" açıklamasının ardından santrfor arayışlarına ağırlık verdi.

Wilfred Bony Türkiye'ye transferini açıkladı!

Birçok aday ile temasa geçen yönetimin listesindeki isimlerden biri olan Wilfried Bony'nin menajerinden gelen açıklama ise Kartal'ın rotasını yeniden Fildişi Sahilli oyuncuya çevirdi.

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