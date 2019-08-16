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Wilfred Bony Türkiye'ye transferini açıkladı!
Yaz transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Süper Lig kulüpleri çalışmalarına hız verdi. Buna göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarını güçlendirmek için birçok isim ile temas halinde. Premier Lig'in yıldız golcüsünden Türkiye itirafı geldi! 'Evet görüşüyoruz' İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
16 Ağustos 2019 Cuma 07:01 Güncelleme: 16.08.2019 07:01
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu bir sol bek, bir sağ bek, bir stoper ve bir de kanat oyuncu alarak güçlendiren siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Burak iyi de olsa bir forvet almamız gerekiyor" açıklamasının ardından santrfor arayışlarına ağırlık verdi.
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