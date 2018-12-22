Vida’ya Ada kancası - Galeri - Fotomaç
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Vida’ya Ada kancası

İngiliz ekibi Fulham, kaleci Fabri'den sonra stoper Vida'yı almak için Ocak'ta girişimlere başlayacak.

22 Aralık 2018 Cumartesi, 00:34:45 Güncelleme: 07:46:35
Vida’ya Ada kancası

Beşiktaş'ta gözler ara transfer döneminde yapılacak olan takviyelere çevrilirken, bir yandan da kadrodaki oyunculara gelen teklifler değerlendirmeye alınıyor.

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Vida’ya Ada kancası

Sezon başında İspanyol file bekçisi Fabri'yi alan Fulham'ın, bu kez de gözünü Domagoj Vida'ya diktiği iddia edildi.

Vida’ya Ada kancası

17 haftada 42 gol yiyen Premier Lig ekibinin devre arasında özellikle defansif anlamda takıma takviyeler yapmak istediği stoper için adı geçen bir numaralı ismin Vida olduğu iddia edildi.

Vida’ya Ada kancası

Fulham'ın, stoper transferi için 15 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı bu rakama iki stoper birden almak istediği belirtildi.

Vida’ya Ada kancası

Pepe ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi ise İngiliz ekibinden gelecek olan resmi teklife göre Domagoj Vida'nın gidip-gitmemesine karar verecek.

Vida’ya Ada kancası
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