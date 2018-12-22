Vida’ya Ada kancası - Galeri - Fotomaç
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Vida’ya Ada kancası
İngiliz ekibi Fulham, kaleci Fabri'den sonra stoper Vida'yı almak için Ocak'ta girişimlere başlayacak.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 00:34:45
Güncelleme: 07:46:35
Beşiktaş'ta gözler ara transfer döneminde yapılacak olan takviyelere çevrilirken, bir yandan da kadrodaki oyunculara gelen teklifler değerlendirmeye alınıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezon başında İspanyol file bekçisi Fabri'yi alan Fulham'ın, bu kez de gözünü Domagoj Vida'ya diktiği iddia edildi.
17 haftada 42 gol yiyen Premier Lig ekibinin devre arasında özellikle defansif anlamda takıma takviyeler yapmak istediği stoper için adı geçen bir numaralı ismin Vida olduğu iddia edildi.
Fulham'ın, stoper transferi için 15 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı bu rakama iki stoper birden almak istediği belirtildi.
Pepe ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi ise İngiliz ekibinden gelecek olan resmi teklife göre Domagoj Vida'nın gidip-gitmemesine karar verecek.