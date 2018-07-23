23 Temmuz 2018 Pazartesi, 10:17:34
Güncelleme: 10:18:32
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Vida yarışı kızışıyor! Rekor kıracak...
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3 oyuncusunu satarak önemli bir gelir elde eden Beşiktaş'ta sıra Domagoj Vida'ya geldi. Liverpool'un yanında Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal'in de devreye girmesiyle teklifler 30 milyon euro'ya kadar dayandı, siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman rekor kırmak için görüşmeler yapacak.
Vida yarışı kızışıyor! Rekor kıracak...
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Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Transfer döneminde öncelikle genç oyunculara yönelen ve bütçede küçülmeye gitmesinin ardından Tosic, Mitrovic ve Fabri ile yollarını ayırarak kasasına önemli bir miktarda para koyan Beşiktaş Yönetimi, Vida konusunda, belki de kulüp tarihinin en kıran kırana pazarlığına hazırlanıyor.
Vida yarışı kızışıyor! Rekor kıracak...
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Liverpool gibi bir kulübün devreye girmesi nedeniyle West Ham United ve Everton aradan çekilirken, son sözlü teklif ise Arsenal'den geldi.
Vida yarışı kızışıyor! Rekor kıracak...
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Vida'yı en az 30 milyona satmayı hedeflerken, son anda Arsenal'in de araya girmesi nedeniyle siyah-beyazlı yönetim, bonservis geliri anlamında Türk futbol tarihinin rekorunu kırmak istiyor.
Vida yarışı kızışıyor! Rekor kıracak...
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Cenk Tosun transferindeki yöntemi izlemek isteyen Beşiktaşlı idareciler, menajerler aracılığıyla, İngiltere'den bir büyük kulübü daha bu yarışın içerisine sokmaya çalışacak.