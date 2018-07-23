Vida yarışı kızışıyor! Rekor kıracak...

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Transfer döneminde öncelikle genç oyunculara yönelen ve bütçede küçülmeye gitmesinin ardından Tosic, Mitrovic ve Fabri ile yollarını ayırarak kasasına önemli bir miktarda para koyan Beşiktaş Yönetimi, Vida konusunda, belki de kulüp tarihinin en kıran kırana pazarlığına hazırlanıyor.