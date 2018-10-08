Spor yazarları Konyaspor - Beşiktaş maçını yazdı

Beşiktaş'ı çözdüler. Bütün lig çözdü.

Avrupa da çözdü. Anadolu da çözdü.

Konsantrasyon sıfır. Motivasyon sıfır. İnanç sıfır. Vida geçen sezon, hiç mi ders çıkarmamış Bayern Münih deplasmanında gördüğü kırmızı karttan? Onun yüzünden yerle bir olmadı mı takım? Konya'da da daha ikinci dakikada kart ve sonrasında ceza sahası içinde voleybol oynar gibi kalkan el! Dünya kupası finali oynamış bir takımın oyuncusu bunu yaparsa, alttan gelen Alpay'lar, Fatih'ler ne yapar?

Yaparlarsa da kim ne diyebilir?