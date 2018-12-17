Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını yazdı
Turgay Demir: Quaresma çıkınca!
Muhteşem bir maç izledik, açıkçası beklentimiz de bu yöndeydi.
Dört güzel gol, kaçan 10'a yakın pozisyon, VAR'a takılan bir gol ki, karar burada doğruydu… İlk yarıda Beşiktaş, Şenol hocanın Quaresma fantazisi nedeniyle dengesiz bir onbirle çıktı sahaya.
Dorukhan savunmanın sağına çekildiği anda orta sahada enerji düşük kalacaktı, öyle de oldu.
Şenol hoca, Abdülkadir'e çözüm olarak Medel'i de ortadan geriye çekince Trabzonspor oyuna hakim olurken, Beşiktaş savunmada boydan kısa kaldı.
.
İlk gol bu hata sebebiyle geldi.
İkinci golü kısaca anlatalım; muhteşem bir vuruş!
İkinci yarıya Beşiktaş, Gökhan ve Caner'i alıp Necip-Quaresma ikilisini çıkarınca sahadaki görüntü değişti.
Dorukan orta sahaya geçince bu bölgenin hakimi Kartal oldu.
Dorukhan müthiş oynadı, iki gol attı, biri VAR'a takıldı.
Takım, Quaresma baskısından kurtulunca kenetlendi ve harika oynamaya başladılar.
Adem kaçırdı, Güven vuramadı, Vida vurdu Uğurcan müthiş kurtardı derken baskı artıyor, ikinci gol geldi geliyordu.
Güven çıktı, Mustafa Pektemek girdi ve ceza sahasındaki karambolde kafasını kullanıp maçın sonucunu belirledi.
Bu maçtan alınacak çok ders var. Birincisi Quaresma bu takımı bozuyor, artık bu gerçekle yüzleşmek gerek.
İkincisi, elinizde gerçek bir sağ bek varken devşirme fantazisine girmeye gerek yok.
Maçın kahramanları Beşiktaş adına Dorukhan, Gökhan ve Caner oldular. Her iki takım kalecisi de müthiş iki kurtarışla ön plana çıktılar.
Sonuç olarak her iki devreyi paylaşan takımlar, puanları da paylaştılar ve ortaya adil bir sonuç çıktı.
Fatih Doğan: Sadece futbol kazandı / Sabah
Beşiktaş-Trabzonspor derbisi, doyurucu, alkışı hakeden müthiş bir futbol şölenine sahne oldu. Ünal Karaman sık sık Rodallega ile Abdülkadir'in yerini değiştirerek, Beşiktaş defansının dengesini bozmaya çalıştı. Abdülkadir'in hızı ile tekniğinin üzerine yapılan plan tutunca ve Necip'i stoperde zorlayınca Güneş'in hamlesi geldi.
Güneş kısa ve hızlı Medel'i stopere çekerek, Necip'i sağa aldı. Trabzonspor'un koridorunu kapattı. Sosa, ilk yarıda Trabzonspor'un oyun liderliğini üstlenirken, Beşiktaş benzer bir liderden yoksun kaldı. Maçın temposu ve kalitesi üst seviyedeydi. İlk yarının uzatmalarında Rodallega'nın golü, oyun planını bozdu.