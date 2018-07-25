Şenol Güneş: Fenerbahçe ve Galatasaray gibi oluruz! - Galeri - Fotomaç
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Şenol Güneş: "Fenerbahçe ve Galatasaray gibi oluruz!"

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş futbolcularına uyarılarda bulundu
    25 Temmuz 2018 Çarşamba, 12:34:58 Güncelleme: 12:36:56
    Şenol Güneş: "Fenerbahçe ve Galatasaray gibi oluruz!"
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    Şenol Güneş: Fenerbahçe ve Galatasaray gibi oluruz!

    UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda perşembe günü Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile ilk maça çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, tedbiri elden bırakmıyor.

    Şenol Güneş: "Fenerbahçe ve Galatasaray gibi oluruz!"
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    Şenol Güneş: Fenerbahçe ve Galatasaray gibi oluruz!

    Rakibin kağıt üzerinde kendilerine oranla oldukça zayıf olmasına aldırış etmeyen ve bu düşüncesini oyuncularına da aşılamaya çalışan tecrübeli teknik adam takımı ile bir toplantı yaptı.

    Şenol Güneş: "Fenerbahçe ve Galatasaray gibi oluruz!"
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    Şenol Güneş: Fenerbahçe ve Galatasaray gibi oluruz!

    B36 Torshavn'ın kendileri ayarında olmadığını ancak her şeye rağmen rakibi küçümsemeyip işlerine bakmaları gerektiğini belirten Güneş, Galatasaray ve Fenerbahçe örneğini verdi.

    Şenol Güneş: "Fenerbahçe ve Galatasaray gibi oluruz!"
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    Şenol Güneş: Fenerbahçe ve Galatasaray gibi oluruz!

    Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde G.Saray'ın Östersunds'a, F.Bahçe'nin de Vardar gibi zayıf rakiplere şok bir şekilde elenmelerini hatırlatan Şenol Hoca şunları söyledi:

    Şenol Güneş: "Fenerbahçe ve Galatasaray gibi oluruz!"
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    Şenol Güneş: Fenerbahçe ve Galatasaray gibi oluruz!

    "Bu sezon Avrupa'da farklı bir kulvarda yeni bir sayfa açıyoruz. Rakibimiz bize oranla çok daha alt kalitede bir takım olarak görülebilir. Ancak biz iki maçı da aynı disiplinle oynayıp, bir üst tura çıkmalıyız. Eğer ciddiyeti elden bırakırsanız G.Saray ve F.Bahçe gibi oluruz. Hatırlayın geçen sezonun başını, iki takım da kağıt üzerinde çok üstün oldukları zayıf rakiplere kaybettiler. Hafife almayın, biz de hazır değiliz. Sezon başı olduğu için eksiklerimiz var, kaza istemiyorum" (Habertürk)

    Şenol Güneş: "Fenerbahçe ve Galatasaray gibi oluruz!"
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    Şenol Güneş: Fenerbahçe ve Galatasaray gibi oluruz!
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