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Şenol Güneş: "Fenerbahçe ve Galatasaray gibi oluruz!"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş futbolcularına uyarılarda bulundu
25 Temmuz 2018 Çarşamba, 12:34:58 Güncelleme: 12:36:56
Şenol Güneş: "Fenerbahçe ve Galatasaray gibi oluruz!"
Şenol Güneş: "Fenerbahçe ve Galatasaray gibi oluruz!"
Şenol Güneş: "Fenerbahçe ve Galatasaray gibi oluruz!"
Şenol Güneş: "Fenerbahçe ve Galatasaray gibi oluruz!"
Şenol Güneş: "Fenerbahçe ve Galatasaray gibi oluruz!"
"Bu sezon Avrupa'da farklı bir kulvarda yeni bir sayfa açıyoruz. Rakibimiz bize oranla çok daha alt kalitede bir takım olarak görülebilir. Ancak biz iki maçı da aynı disiplinle oynayıp, bir üst tura çıkmalıyız. Eğer ciddiyeti elden bırakırsanız G.Saray ve F.Bahçe gibi oluruz. Hatırlayın geçen sezonun başını, iki takım da kağıt üzerinde çok üstün oldukları zayıf rakiplere kaybettiler. Hafife almayın, biz de hazır değiliz. Sezon başı olduğu için eksiklerimiz var, kaza istemiyorum" (Habertürk)
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