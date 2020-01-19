Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Ben penaltıyı verirdim"

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI

''10 kişi kalmışsın. Fernando ve Mert Hakan gibi iki önemli oyuncun yok. Beşiktaş'ın beğenmediği Fatih Aksoy'u oynatıyorsun. Kadron geniş değil. Önünde saygıyla eğiliyorum Rıza Çalımbay! Emekçi, iyi insan."