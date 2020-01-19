Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Ben penaltıyı verirdim"
Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor, Vodafone Park Stadyumu'nda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen maçın ardından değerlendirmeler yaparken, Burak Yılmaz'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonla alakalı flaş bir yorumda bulundu.
19 Ocak 2020 Pazar 22:06
Güncelleme: 19.01.2020 22:10
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Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 2-1 Sivasspor üstünlüğüyle sona erdi.
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67. dakikada Uğur Çiftçi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan kırmızı-beyazlı ekip, 90 dakikanın sonunda 3 puanı hanesine yazdıran ekip oldu.
Mücadelenin ilk yarısında Burak Yılmaz'ın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyon maça damga vururken, ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, pozisyon hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI
''10 kişi kalmışsın. Fernando ve Mert Hakan gibi iki önemli oyuncun yok. Beşiktaş'ın beğenmediği Fatih Aksoy'u oynatıyorsun. Kadron geniş değil. Önünde saygıyla eğiliyorum Rıza Çalımbay! Emekçi, iyi insan."
"Bugün şampiyonluğa oynayan takım gibi geldiler. Golü yer yemez Fatih topu at diyor. Beraberlik istemiyorlar. Daha 3-4 gün önce Malatya'ya 4 tane attılar. Kısıtlı kadroya rağmen yine çıktı kazandılar. İkinci oyuncunun gideceğini biliyorlar. Karakterlerli oyuncular para istemiyorlar, yürekli oynuyorlar.''