Öyle bir şey ortaya çıktı ki! Caner Erkin...
Devre arası hazırlıklarını Antalya'daki kampta sürdüren Beşiktaş'ta, transfer gündemi hareketliliğini korurken siyah-beyazlı oyuncuların bilinmeyen yönleri ortaya çıktı. Kartal'da hırçın futboluyla bilinen Caner Erkin'in bu yönü ise duyanları şaşkına çevirdi. İşte Beşiktaşlı futbolcuların dikkat çeken yönleri...
Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte yeni bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından Fikret Orman, istifa kararı alarak olağanüstü kongreye gitme kararı almıştı. Yapılan kongrede başkan seçilen Ahmet Nur Çebi'nin göreve başlamasının ardından alınan üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 30 puanla 5. sırada tamamladı.
Siyah beyazlı renklere gönül veren taraftarlar ise futbolcuların başarılı olmasını canı gönülden arzuluyor. Peki, tüm Beşiktaşlıların üzerilerine titrediği futbolcular gerçekte nasıl karaktere sahipler? En çok nelerden hoşlanırlar? Antrenman ve maçlardan arta kalan zamanlarında nelerle uğraşırlar? Futboldan başka yetenekleri var mı? İşte Hürriyet'in haberine göre Beşiktaşlı futbolcuların bilinmeyenleri...
PEDRO REBOCHO: RAP ÇILGINI
RAP müzikle yoğun derecede ilgili. Antrenman sonraları kulağından müzik eksik olmaz. Dinlerken kendinden geçiyor. Rap alemindeki adı 'StiffWrist' olan Rebocho, 2016 yılında fibula kemiğinde yaşadığı sakatlık sonrası sözlerini kendisinin yazdığı 'Fibula' adlı rap şarkıya klip çekip yayınladı.