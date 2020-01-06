Öyle bir şey ortaya çıktı ki! Caner Erkin... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
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Öyle bir şey ortaya çıktı ki! Caner Erkin...

Devre arası hazırlıklarını Antalya'daki kampta sürdüren Beşiktaş'ta, transfer gündemi hareketliliğini korurken siyah-beyazlı oyuncuların bilinmeyen yönleri ortaya çıktı. Kartal'da hırçın futboluyla bilinen Caner Erkin'in bu yönü ise duyanları şaşkına çevirdi. İşte Beşiktaşlı futbolcuların dikkat çeken yönleri...

6 Ocak 2020 Pazartesi 12:48 Güncelleme: 06.01.2020 12:48
Öyle bir şey ortaya çıktı ki! Caner Erkin...

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte yeni bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından Fikret Orman, istifa kararı alarak olağanüstü kongreye gitme kararı almıştı. Yapılan kongrede başkan seçilen Ahmet Nur Çebi'nin göreve başlamasının ardından alınan üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 30 puanla 5. sırada tamamladı.

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Öyle bir şey ortaya çıktı ki! Caner Erkin...

Siyah beyazlı renklere gönül veren taraftarlar ise futbolcuların başarılı olmasını canı gönülden arzuluyor. Peki, tüm Beşiktaşlıların üzerilerine titrediği futbolcular gerçekte nasıl karaktere sahipler? En çok nelerden hoşlanırlar? Antrenman ve maçlardan arta kalan zamanlarında nelerle uğraşırlar? Futboldan başka yetenekleri var mı? İşte Hürriyet'in haberine göre Beşiktaşlı futbolcuların bilinmeyenleri...

Öyle bir şey ortaya çıktı ki! Caner Erkin...

PEDRO REBOCHO: RAP ÇILGINI

RAP müzikle yoğun derecede ilgili. Antrenman sonraları kulağından müzik eksik olmaz. Dinlerken kendinden geçiyor. Rap alemindeki adı 'StiffWrist' olan Rebocho, 2016 yılında fibula kemiğinde yaşadığı sakatlık sonrası sözlerini kendisinin yazdığı 'Fibula' adlı rap şarkıya klip çekip yayınladı.

Öyle bir şey ortaya çıktı ki! Caner Erkin...

ENZO ROCO: FOTOĞRAFÇI

Yeni yerler keşfetmeyi seviyor. Her tatil fırsatında değişik yerlerden çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih ediyor. Aynı zamanda fotoğraf makinesi koleksiyoncusu.

Öyle bir şey ortaya çıktı ki! Caner Erkin...

UMUT NAYİR: KİTAP KURDU

Halen eğitim gördüğü hukuk fakültesinin kitapları dışında siyasi, bilimsel ve teknoloji kitaplarına yoğun ilgi gösteriyor. Sıkı bir kitap okuyucusu. Ayrıca Football Manager oynamayı da sever ve bu oyunda bir hayli iddialıdır.

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