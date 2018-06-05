İşte Şenol Güneş'in mutlaka kalmalılar dediği 2 isim

"Özellikle bazı bölgelerde alternatif fazla. Negredo ve Love gidebilir ama olmazsa olmazım Pepe ile Adriano'nun gönderilmemesi. Onlar bu takımın bel kemikleri. Kadroyu da çok bozmamak gerek. Diğer oyuncular için bir ısrarım yok. En iyi teklife gidebilirler."