İşte Şenol Güneş'in mutlaka kalmalılar dediği 2 isim
Başkan Fikret Orman bu konudaki görüşünü açıklarken, Kanadalı oyuncunun bu nedenle 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı giymeyi istediği belirtildi. Yönetimin maç başı teklifi sonrasında bu teklifi kabul eden Atiba, uygun bir garanti parayı da istediği ve görüşmelerin kısa süre içinde resmileşeceği belirtildi.
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