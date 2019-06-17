Eski Fenerbahçeli futbolcu Beşiktaş'a gidiyor! - Son dakika Beşiktaş fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Eski Fenerbahçeli futbolcu Beşiktaş'a gidiyor!

Eski Fenerbahçeli futbolcu Beşiktaş'a gidiyor!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Medipol Başakşehir döneminden beri istediği isim konuştu. Eski Fenerbahçeli futbolcu yakın çevresine siyah-beyazlı takımla anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:50
Eski Fenerbahçeli futbolcu Beşiktaş'a gidiyor!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için ilginç transfer iddiaları gündemde yer alıyor.

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Eski Fenerbahçeli futbolcu Beşiktaş'a gidiyor!

Siyah-beyazlı takımda transferin gözde isimlerinden olan Burak Yılmaz için İtalyan ekibi Lecce'nin ısrarını sürdürdüğü belirtilirken gündeme bomba gibi düşecek bir başka iddia daha yer aldı.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Beşiktaş'a gidiyor!

3 sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra sözleşmesi sona eren Rus futbolcu Roman Neustadter'in, büyük ihtimalle Beşiktaş'ta oynayacağını söyleyerek kendisine gelen teklifleri beklemeye aldığı öğrenildi.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Beşiktaş'a gidiyor!

Neustadter'in İstanbul'daki yakın çevresine, şu sözleri söylediği bildirildi;

Eski Fenerbahçeli futbolcu Beşiktaş'a gidiyor!

"Abdullah Avcı beni Başakşehir'e istiyordu, hatta kendisiyle her konuda anlaşmıştık. Şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu ve ben de büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim. Menajerim bir kaç gün içinde Beşiktaş yönetimi ile görüşüp bu transferi olumlu veya olumsuz kesin sonuca bağlayacak. O yüzden henüz İstanbul'daki evimi bile boşaltmadım."

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