Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Medipol Başakşehir döneminden beri istediği isim konuştu. Eski Fenerbahçeli futbolcu yakın çevresine siyah-beyazlı takımla anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.
17 Haziran 2019 Pazartesi 11:50
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için ilginç transfer iddiaları gündemde yer alıyor.
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Siyah-beyazlı takımda transferin gözde isimlerinden olan Burak Yılmaz için İtalyan ekibi Lecce'nin ısrarını sürdürdüğü belirtilirken gündeme bomba gibi düşecek bir başka iddia daha yer aldı.
3 sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra sözleşmesi sona eren Rus futbolcu Roman Neustadter'in, büyük ihtimalle Beşiktaş'ta oynayacağını söyleyerek kendisine gelen teklifleri beklemeye aldığı öğrenildi.
Neustadter'in İstanbul'daki yakın çevresine, şu sözleri söylediği bildirildi;
"Abdullah Avcı beni Başakşehir'e istiyordu, hatta kendisiyle her konuda anlaşmıştık. Şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu ve ben de büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim. Menajerim bir kaç gün içinde Beşiktaş yönetimi ile görüşüp bu transferi olumlu veya olumsuz kesin sonuca bağlayacak. O yüzden henüz İstanbul'daki evimi bile boşaltmadım."