Burak Yılmaz imzayı attı! İşte yeni takımı - Galeri - Fotomaç
21 Aralık 2018, Cuma
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Burak Yılmaz imzayı attı! İşte yeni takımı

Geleceği merak konusu olan ve Süper Lig'in 3 büyük kulübüyle de adı anılan Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu. Burak Yılmaz Süper Lig'de yuvasına dönüyor...
21 Aralık 2018 Cuma, 10:40:53 Güncelleme: 10:43:53
Burak Yılmaz imzayı attı! İşte yeni takımı

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu.

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Burak Yılmaz imzayı attı! İşte yeni takımı

Burak Yılmaz transferinde mutlu son... Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı milli golcü yuvaya döndü...

Burak Yılmaz imzayı attı! İşte yeni takımı

Anlaşma sağlandı, iş artık imzaya ve forma giymeye kaldı... İşte, Burak Yılmaz transferinin perde arkası...

Burak Yılmaz imzayı attı! İşte yeni takımı

Burak Yılmaz yuvaya döndü... Milli golcü sezonun ikinci yarısıyla birlikte Beşiktaş forması giyecek...

Burak Yılmaz imzayı attı! İşte yeni takımı

Transfer çalışmalarına erken başlayan siyah beyazlılar önce kadroyu temizlemeye başladı.

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