Burak Yılmaz imzayı attı! İşte yeni takımı

Geleceği merak konusu olan ve Süper Lig'in 3 büyük kulübüyle de adı anılan Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu. Burak Yılmaz Süper Lig'de yuvasına dönüyor...

21 Aralık 2018 Cuma, 10:40:53 Güncelleme: 10:43:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





