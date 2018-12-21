Burak Yılmaz imzayı attı! İşte yeni takımı - Galeri - Fotomaç
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Burak Yılmaz imzayı attı! İşte yeni takımı
Geleceği merak konusu olan ve Süper Lig'in 3 büyük kulübüyle de adı anılan Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu. Burak Yılmaz Süper Lig'de yuvasına dönüyor...
21 Aralık 2018 Cuma, 10:40:53
Güncelleme: 10:43:53
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu.
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