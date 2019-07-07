Burak Yılmaz 1 hafta içinde imza atacak

Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sessiz sedasız sürmeye devam ediyor. Takımdan ayrılan oyuncuların yerine herhangi bir takviye yapılmazken, Kara Kartal'da sürpriz bir ayrılık daha gündeme gelebilir. Uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Burak'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Burak Yılmaz'ın 1 hafta içerisinde başka bir takıma imza atacağı iddia edildi. İşte ayrıntılar...

7 Temmuz 2019 Pazar 08:38 Güncelleme: 07.07.2019 09:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





