Burak Yılmaz 1 hafta içinde imza atacak

Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sessiz sedasız sürmeye devam ediyor. Takımdan ayrılan oyuncuların yerine herhangi bir takviye yapılmazken, Kara Kartal'da sürpriz bir ayrılık daha gündeme gelebilir. Uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Burak'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Burak Yılmaz'ın 1 hafta içerisinde başka bir takıma imza atacağı iddia edildi. İşte ayrıntılar...
7 Temmuz 2019 Pazar 08:38
Güncelleme: 07.07.2019 09:25
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılmak hakkı kazanan Beşiktaş'ta transfer sessizliği sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Abdullah Avcı ısrarla transferlerin kampa yetişmesi gerektiğini vurgularken, yönetim transferde ince eleyip sık dokumaya devam ediyor.
Kara Kartal'da birçok oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyor.
Larin ve Mustafa Pektemek'in ayrılışının ardından Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile de yollar ayrılabilir.
İtalya Serie A'ya bu yıl çıkan Lecce'nin takibinde olan Burak, İtalya'ya gitmeye sıcak bakıyor.