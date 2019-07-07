Burak Yılmaz 1 hafta içinde imza atacak - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
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Burak Yılmaz 1 hafta içinde imza atacak

Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sessiz sedasız sürmeye devam ediyor. Takımdan ayrılan oyuncuların yerine herhangi bir takviye yapılmazken, Kara Kartal'da sürpriz bir ayrılık daha gündeme gelebilir. Uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Burak'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Burak Yılmaz'ın 1 hafta içerisinde başka bir takıma imza atacağı iddia edildi. İşte ayrıntılar...
7 Temmuz 2019 Pazar 08:38 Güncelleme: 07.07.2019 09:25
Burak Yılmaz 1 hafta içinde imza atacak

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılmak hakkı kazanan Beşiktaş'ta transfer sessizliği sürüyor.

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Burak Yılmaz 1 hafta içinde imza atacak

Abdullah Avcı ısrarla transferlerin kampa yetişmesi gerektiğini vurgularken, yönetim transferde ince eleyip sık dokumaya devam ediyor.

Burak Yılmaz 1 hafta içinde imza atacak

Kara Kartal'da birçok oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyor.

Burak Yılmaz 1 hafta içinde imza atacak

Larin ve Mustafa Pektemek'in ayrılışının ardından Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile de yollar ayrılabilir.

Burak Yılmaz 1 hafta içinde imza atacak

İtalya Serie A'ya bu yıl çıkan Lecce'nin takibinde olan Burak, İtalya'ya gitmeye sıcak bakıyor.

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