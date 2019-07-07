Beşiktaş'tan Casimir Ninga sürprizi

Siyah-beyazlılar Caen'de forma giyen 1.86'lık yıldızı yakın takibe aldı. Nantes'ın da istediği Casimir Ninga; sol kanat, sağ kanat ve forvet oynayabiliyor.
7 Temmuz 2019 Pazar 07:49
Güncelleme: 07.07.2019 07:49
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Beşiktaş'ın kanat transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlı kulübün Fransa'da Caen forması giyen Casimir Ninga ile ilgilendiği iddia edildi.
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Sol kanatta başarılı performanslar sergileyen Casimir Ninga, aynı zamanda Çad Milli Takımı formasını terletiyor.
Sosyal medyada yayın yapan Fransa Ligue 1 Türkçe hesabının haberine göre Beşiktaş, Casimir Ninga'yı transfer etmek istiyor. Beşiktaş'ın bu transferde Nantes ile yarıştığı öne sürülüyor.
NANTES İLE YARIŞIYORLAR Öte yandan Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'ın, Casimir Ninga'yı transfer etmek için Caen'e 2 milyon avro teklif edeceği aktarıldı.
26 yaşındaki Çadlı sol kanat oyuncunun ayrılığı hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ve Nantes arasındaki Casimir Ninga yarışının kazanının yakın zamanda belli olması bekleniyor.
Başta sol kanat olmak üzere, sağ kanat ve forvette de görev yapabilen başarılı futbolcu, 2018 yılında 2 milyon avro karşılığında Montpellier'den Caen'e transfer olmuştu.
Çad doğumlu olan 26 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar milli takım formasıyla 18 maçta 5 gol kaydetti. Caen ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ninga, bugüne kadar Fransa'da çıktığı 106 maçta 24 gol ve 10 asiste imza atarak 34 gole direkt olarak katkı yaptı.