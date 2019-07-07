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07 Temmuz 2019, Pazar
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Beşiktaş'tan Casimir Ninga sürprizi

Siyah-beyazlılar Caen'de forma giyen 1.86'lık yıldızı yakın takibe aldı. Nantes'ın da istediği Casimir Ninga; sol kanat, sağ kanat ve forvet oynayabiliyor.
7 Temmuz 2019 Pazar 07:49 Güncelleme: 07.07.2019 07:49
Beşiktaş'tan Casimir Ninga sürprizi

Beşiktaş'ın kanat transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlı kulübün Fransa'da Caen forması giyen Casimir Ninga ile ilgilendiği iddia edildi.

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Beşiktaş'tan Casimir Ninga sürprizi

Sol kanatta başarılı performanslar sergileyen Casimir Ninga, aynı zamanda Çad Milli Takımı formasını terletiyor.

Beşiktaş'tan Casimir Ninga sürprizi

Sosyal medyada yayın yapan Fransa Ligue 1 Türkçe hesabının haberine göre Beşiktaş, Casimir Ninga'yı transfer etmek istiyor. Beşiktaş'ın bu transferde Nantes ile yarıştığı öne sürülüyor.

Beşiktaş'tan Casimir Ninga sürprizi

NANTES İLE YARIŞIYORLAR
Öte yandan Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'ın, Casimir Ninga'yı transfer etmek için Caen'e 2 milyon avro teklif edeceği aktarıldı.

Beşiktaş'tan Casimir Ninga sürprizi

26 yaşındaki Çadlı sol kanat oyuncunun ayrılığı hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ve Nantes arasındaki Casimir Ninga yarışının kazanının yakın zamanda belli olması bekleniyor.

Beşiktaş'tan Casimir Ninga sürprizi

Başta sol kanat olmak üzere, sağ kanat ve forvette de görev yapabilen başarılı futbolcu, 2018 yılında 2 milyon avro karşılığında Montpellier'den Caen'e transfer olmuştu.

Beşiktaş'tan Casimir Ninga sürprizi

Çad doğumlu olan 26 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar milli takım formasıyla 18 maçta 5 gol kaydetti. Caen ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ninga, bugüne kadar Fransa'da çıktığı 106 maçta 24 gol ve 10 asiste imza atarak 34 gole direkt olarak katkı yaptı.

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