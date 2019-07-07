Beşiktaş'tan Casimir Ninga sürprizi

Çad doğumlu olan 26 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar milli takım formasıyla 18 maçta 5 gol kaydetti. Caen ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ninga, bugüne kadar Fransa'da çıktığı 106 maçta 24 gol ve 10 asiste imza atarak 34 gole direkt olarak katkı yaptı.