Beşiktaş'tan Galatasaray tepkisi! Her zamanki gibi... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'tan Galatasaray tepkisi! Her zamanki gibi...

2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşti. Beşiktaş adına fikstür çekimine katılan yönetim kurulu üyesi Ahmet Ürkmezgil'den, organizasyon sonrası Galatasaray isyanı geldi. İşte detaylar...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 23:35 Güncelleme: 17.07.2019 23:49
Beşiktaş'tan Galatasaray tepkisi! Her zamanki gibi...

Beşiktaş'tan fikstür çekimine Galatasaray tepkisi geldi.

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Beşiktaş'tan Galatasaray tepkisi! Her zamanki gibi...

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstür çekimi gerçekleşti ve Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynayacağı müsabaka tarihi Beşiktaş'ta şaşkınlıkla karşılandı.

Beşiktaş'tan Galatasaray tepkisi! Her zamanki gibi...

Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Ahmet Ürkmezgil, ''Galatasaray ile her zamanki gibi, 9 yıldır üst üste 2.yarıda deplasmanda oynuyoruz.

OKAN KOÇ'TAN FİKSTÜR TEPKİSİ | İZLE

Beşiktaş'tan Galatasaray tepkisi! Her zamanki gibi...

Çok enterasan bir duygu. 9.sezon, Galatasaray ile ezeli rakibimizle şampiyonluk yarışıda olduğumuz rakibimizle deplasmanda oynuyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan Galatasaray tepkisi! Her zamanki gibi...

İŞTE SON 9 SEZONDAKİ GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇLARI

2011/12 28. Hafta: Galatasaray 3-2 Beşiktaş

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