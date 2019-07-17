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Beşiktaş'tan Galatasaray tepkisi! Her zamanki gibi...
2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşti. Beşiktaş adına fikstür çekimine katılan yönetim kurulu üyesi Ahmet Ürkmezgil'den, organizasyon sonrası Galatasaray isyanı geldi. İşte detaylar...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 23:35 Güncelleme: 17.07.2019 23:49
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Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Ahmet Ürkmezgil, ''Galatasaray ile her zamanki gibi, 9 yıldır üst üste 2.yarıda deplasmanda oynuyoruz.
OKAN KOÇ'TAN FİKSTÜR TEPKİSİ | İZLE
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