Beşiktaş'tan flaş Vida kararı!

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta gözler diğer taraftan transfer stratejisine çevrildi. Takım içinde etkili görüntüsüyle dikkat çeken futbolculara da Avrupa'dan birçok kulüp ilgi gösteriyor. Beşiktaş'ta Vida'ya da Premier Lig ekiplerinin takip olduğu yazılmıştı. Kara Kartal'da Hırvat stoperle ilgili son girişimini gerçekleştirdi ve topu Vida'ya attı. İşte Beşiktaş'ın kritik kararı ve gelişmeler...

19 Kasım 2019 Salı 08:50 Güncelleme: 19.11.2019 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





