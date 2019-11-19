Beşiktaş'tan flaş Vida kararı!

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta gözler diğer taraftan transfer stratejisine çevrildi. Takım içinde etkili görüntüsüyle dikkat çeken futbolculara da Avrupa'dan birçok kulüp ilgi gösteriyor. Beşiktaş'ta Vida'ya da Premier Lig ekiplerinin takip olduğu yazılmıştı. Kara Kartal'da Hırvat stoperle ilgili son girişimini gerçekleştirdi ve topu Vida'ya attı. İşte Beşiktaş'ın kritik kararı ve gelişmeler...
19 Kasım 2019 Salı 08:50
Güncelleme: 19.11.2019 08:58
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Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta gözler diğer taraftan transfer stratejisine çevrildi. Siyah- beyazlılarda, ocak ayında bazı futbolcularla ayrılık yaşanacak.
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Bunların ilki de Vida olacak gibi... Hırvat stopere Premier Lig ekipleri Newcastle United, Norwich ve Brighton'ın talip olduğu iddia edildi.
Ada basınında çıkan haberlere göre; Newcastle United'ın bu transfer için 10 milyon euro bütçe ayırdığı yazıldı.
Kemer sıkma politikası izleyen Beşiktaş yönetimi de, listenin başına takımın en çok kazanan ismi Vida'yı koydu.
Bonuslarla yıllık 3.8 milyon Euro kazanan Hırvat stopere, "Ya maaşını indir, yeni sözleşme yapalım ya da senin için gelen teklifleri değerlendireceğiz" mesajı verildi.