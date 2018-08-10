Beşiktaşta yıldız isme 3 talip - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Beşiktaş'ta yıldız isme 3 talip

    Transferde kaynak arayışında olan Beşiktaş'ta yıldız isme 3 ciddi talip çıktı!
    10 Ağustos 2018 Cuma, 12:19:17 Güncelleme: 12:21:59
    Beşiktaş'ta yıldız isme 3 talip
    • 1
    • 10
    Beşiktaşta yıldız isme 3 talip

    Beşiktaş'ta gözden çıkarılan ve satılık listesine koyulan Alvaro Negredo için sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş'ta yıldız isme 3 talip
    • 2
    • 10
    Beşiktaşta yıldız isme 3 talip

    beIN Sports'un haberine göre, deneyimli golcüye La Liga'dan Rayo Vallecano ve Celta Vigo'nun ilgisi var.

    Beşiktaş'ta yıldız isme 3 talip
    • 3
    • 10
    Beşiktaşta yıldız isme 3 talip

    Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddederek ülkesine dönmeye sıcak bakan Negredo için devreye giren Celta Vigo, Maxi Gomez'i satarak Negredo transferi için kaynak oluşturmaya çalışıyor.

    Beşiktaş'ta yıldız isme 3 talip
    • 4
    • 10
    Beşiktaşta yıldız isme 3 talip

    Negredo'nun bonservisi için kaynak arayan Celta Vigo, oyuncunun yüksek maaşı konusunda ise problem yaşıyor.

    Beşiktaş'ta yıldız isme 3 talip
    • 5
    • 10
    Beşiktaşta yıldız isme 3 talip

    Celta Vigo, Negredo'nun yıllık ücretinde fedakarlık yapması durumunda transferi bitirecek.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN