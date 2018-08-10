Beşiktaşta yıldız isme 3 talip - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta yıldız isme 3 talip
Transferde kaynak arayışında olan Beşiktaş'ta yıldız isme 3 ciddi talip çıktı!
10 Ağustos 2018 Cuma, 12:19:17
Güncelleme: 12:21:59
Beşiktaş'ta yıldız isme 3 talip
Beşiktaş'ta gözden çıkarılan ve satılık listesine koyulan Alvaro Negredo için sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta yıldız isme 3 talip
beIN Sports'un haberine göre, deneyimli golcüye La Liga'dan Rayo Vallecano ve Celta Vigo'nun ilgisi var.
Beşiktaş'ta yıldız isme 3 talip
Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddederek ülkesine dönmeye sıcak bakan Negredo için devreye giren Celta Vigo, Maxi Gomez'i satarak Negredo transferi için kaynak oluşturmaya çalışıyor.
Beşiktaş'ta yıldız isme 3 talip
Negredo'nun bonservisi için kaynak arayan Celta Vigo, oyuncunun yüksek maaşı konusunda ise problem yaşıyor.
Beşiktaş'ta yıldız isme 3 talip
Celta Vigo, Negredo'nun yıllık ücretinde fedakarlık yapması durumunda transferi bitirecek.