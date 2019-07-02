Beşiktaş'ta son dakika transfer kararı! Gökhan Gönül...

VIDA: Hırvat yıldız, geçen sezonki performansıyla birçok kulüpten teklif aldı. Yönetim de en yüksek rakamı verene oyuncuyu gönderecekti. Ancak Avcı, Vida'ya ihtiyacı olduğunu söyledi ve tecrübeli savunmacıyı bırakmadı.