Beşiktaş'ta son dakika transfer kararı! Gökhan Gönül... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
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Beşiktaş'ta son dakika transfer kararı! Gökhan Gönül...

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'le yolların ayrılması sonrasında Abdullah Avcı ile anlaşmıştı... Medipol Başakşehir'de gösterdiği performansın ardından siyah beyazlılarda göreve gelen Abdullah Avcı radikal bir karar aldı. İşte tüm detaylar...

2 Temmuz 2019 Salı 13:13 Güncelleme: 02.07.2019 13:14
Beşiktaş'ta son dakika transfer kararı! Gökhan Gönül...

Siyah-beyazlı yönetim, Abdullah Avcı ile anlaşmadan önce takımdan gönderilecekler, kalacaklar ve alınacak oyuncular için kendince plan yapmıştı.

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Beşiktaş'ta son dakika transfer kararı! Gökhan Gönül...

Fikret Orman ve ekibinin ana hedefi, yüksek maliyetli oyuncuları, forma şansı olmayanları elden çıkarıp, hem bütçeyi küçültmek hem de yeni transferlere kaynak yaratmaktı.

Beşiktaş'ta son dakika transfer kararı! Gökhan Gönül...

Ancak Abdullah Avcı ile birlikte tüm planlar değişti. Yönetimin geri adım atmak zorunda kaldığı futbolcular şöyle oldu;

Beşiktaş'ta son dakika transfer kararı! Gökhan Gönül...

VIDA: Hırvat yıldız, geçen sezonki performansıyla birçok kulüpten teklif aldı. Yönetim de en yüksek rakamı verene oyuncuyu gönderecekti. Ancak Avcı, Vida'ya ihtiyacı olduğunu söyledi ve tecrübeli savunmacıyı bırakmadı.

Beşiktaş'ta son dakika transfer kararı! Gökhan Gönül...

KAGAWA: Beşiktaş için tecrübeli 10 numara, Japon pazarına açılma hedefinde büyük önem taşıyordu ama futbolcu ayrılık kararı aldı. Avcı, "Kagawa'yı istiyorum" deyince yeniden kiralanması gündeme geldi.

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