Beşiktaşta Şenol Güneş ve yerli futbolcular TLye geçti - Galeri - Fotomaç
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş'ta Şenol Güneş ve yerli futbolcular TL'ye geçti

    Süper Lig devi Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tüm yerli futbolcular bundan sonra maaşlarını TL olarak alacak.
    20 Ekim 2018 Cumartesi, 13:35:39 Güncelleme: 13:35:47
    Beşiktaşta Şenol Güneş ve yerli futbolcular TLye geçti

    Uzun süredir yerli futbolcuların ve teknik kadronun maaşları üzerinde çalışan Beşiktaş yönetimi, kur konusunda kararını verdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaşta Şenol Güneş ve yerli futbolcular TLye geçti

    Ekim ayından itibaren maaşlarını TL olarak alacak olan yerli futbolcular ve teknik heyetin yaklaşık yüzde 20 gelir kaybı yaşadığı öğrenildi.

    Beşiktaşta Şenol Güneş ve yerli futbolcular TLye geçti

    YENİ ÜCRETLER

    Kuru 5.40'a sabitleyen yönetimin yerlilere vereceği yeni ücretler şu şekilde:

    Beşiktaşta Şenol Güneş ve yerli futbolcular TLye geçti

    Şenol Güneş: Yeni maaşı 13.500 milyon TL (Eski maaşı 16. 279 milyon TL)

    Beşiktaşta Şenol Güneş ve yerli futbolcular TLye geçti

    Oğuzhan Özyakup: Yeni maaşı 10.800 milyon TL (Eski maaşı 13 milyon TL)

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