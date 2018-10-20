Beşiktaşta Şenol Güneş ve yerli futbolcular TLye geçti - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta Şenol Güneş ve yerli futbolcular TL'ye geçti
Süper Lig devi Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tüm yerli futbolcular bundan sonra maaşlarını TL olarak alacak.
20 Ekim 2018 Cumartesi, 13:35:39
Güncelleme: 13:35:47
Uzun süredir yerli futbolcuların ve teknik kadronun maaşları üzerinde çalışan Beşiktaş yönetimi, kur konusunda kararını verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ekim ayından itibaren maaşlarını TL olarak alacak olan yerli futbolcular ve teknik heyetin yaklaşık yüzde 20 gelir kaybı yaşadığı öğrenildi.
YENİ ÜCRETLER
Kuru 5.40'a sabitleyen yönetimin yerlilere vereceği yeni ücretler şu şekilde:
Şenol Güneş: Yeni maaşı 13.500 milyon TL (Eski maaşı 16. 279 milyon TL)
Oğuzhan Özyakup: Yeni maaşı 10.800 milyon TL (Eski maaşı 13 milyon TL)