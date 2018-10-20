Beşiktaşta Şenol Güneş ve yerli futbolcular TLye geçti

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ve yerli futbolcular TL'ye geçti

Süper Lig devi Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tüm yerli futbolcular bundan sonra maaşlarını TL olarak alacak.

20 Ekim 2018 Cumartesi, 13:35:39 Güncelleme: 13:35:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





