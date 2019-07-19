Beşiktaş'ta maaş krizi! Serbest kalacak

Transfer döneminin suskun takımlarından biri olan Beşiktaş'ta yeni krizler gün yüzüne çıkmaya başladı. Maddi sıkıntılar nedeniyle birçok spor branşında küçülmeye giden Beşiktaş'ta maddi sıkıntılar futbolda da kendisini hissettirmeye başladı. Kara Kartal'ın yıldız futbolcusu maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübe ihtarname çekti. Futbolcunun parası ödenmezse serbest kalacak.
19 Temmuz 2019 Cuma 08:54
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Spor Toto Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayarak ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Beşiktaş'ta maddi sıkıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı.
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Birçok spor branşında küçülmeye giden Beşiktaş'ta futbol branşında da sıkıntılar çekmeye başladı.
Ekonomik sorunlar nedeniyle transferde sessiz kalan Beşiktaş'ta maaş krizi patlak verdi.
Maaşını alamayan milli futbolcu kulübe ihtarname çekti.
Noter kanalıyla ihtarname çeken futbolcunun parası ödenmezse serbest kalacak. İşte detaylar...