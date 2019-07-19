Beşiktaş'ta maaş krizi! Serbest kalacak - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
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Beşiktaş'ta maaş krizi! Serbest kalacak

Transfer döneminin suskun takımlarından biri olan Beşiktaş'ta yeni krizler gün yüzüne çıkmaya başladı. Maddi sıkıntılar nedeniyle birçok spor branşında küçülmeye giden Beşiktaş'ta maddi sıkıntılar futbolda da kendisini hissettirmeye başladı. Kara Kartal'ın yıldız futbolcusu maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübe ihtarname çekti. Futbolcunun parası ödenmezse serbest kalacak.
19 Temmuz 2019 Cuma 08:54
Beşiktaş'ta maaş krizi! Serbest kalacak

Spor Toto Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayarak ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Beşiktaş'ta maddi sıkıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı.

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Beşiktaş'ta maaş krizi! Serbest kalacak

Birçok spor branşında küçülmeye giden Beşiktaş'ta futbol branşında da sıkıntılar çekmeye başladı.

Beşiktaş'ta maaş krizi! Serbest kalacak

Ekonomik sorunlar nedeniyle transferde sessiz kalan Beşiktaş'ta maaş krizi patlak verdi.

Beşiktaş'ta maaş krizi! Serbest kalacak

Maaşını alamayan milli futbolcu kulübe ihtarname çekti.

Beşiktaş'ta maaş krizi! Serbest kalacak

Noter kanalıyla ihtarname çeken futbolcunun parası ödenmezse serbest kalacak. İşte detaylar...

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