Beşiktaş'ta maaş krizi! Serbest kalacak

Transfer döneminin suskun takımlarından biri olan Beşiktaş'ta yeni krizler gün yüzüne çıkmaya başladı. Maddi sıkıntılar nedeniyle birçok spor branşında küçülmeye giden Beşiktaş'ta maddi sıkıntılar futbolda da kendisini hissettirmeye başladı. Kara Kartal'ın yıldız futbolcusu maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübe ihtarname çekti. Futbolcunun parası ödenmezse serbest kalacak.

19 Temmuz 2019 Cuma 08:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





