Beşiktaş transferde gaza bastı! İşte gelecek isimler

Transferde sessizliğini bozan Beşiktaş, Tyler Boyd'u bonservisiyle birlikte kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştirmişti. Stoper mevki için de Vitor Hugo'yu kısa bir süre içinde açıklaması beklenen Siyah-Beyazlılar sağ ve sol bek takviyesini bitirmek için de iyice gaza bastı. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi...