Beşiktaş transferde gaza bastı! İşte gelecek isimler
Transferde sessizliğini bozan Beşiktaş, Tyler Boyd'u bonservisiyle birlikte kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştirmişti. Stoper mevki için de Vitor Hugo'yu kısa bir süre içinde açıklaması beklenen Siyah-Beyazlılar sağ ve sol bek takviyesini bitirmek için de iyice gaza bastı. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi...
19 Temmuz 2019 Cuma 06:36
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ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd'u renklerine bağlayan, stoper Vitor Hugo'yu kısa zamanda açıklaması beklenen Beşiktaş, sağ ve sol bek takviyesini bitirmek için de iyice gaza bastı.
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Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, transfer girişimlerine de devam ediyor.
Kartal'da İlk olarak Bursasporlu Umut Meraş için yeşil-beyazlı kulüple yeni bir görüşme yapıldığı bildirildi.
Gelen haberlere göre maaş yükünü kaldıramadığı için bazı oyuncularla yollarını ayıran Bursaspor'a yapılan 13 milyon TL'lik teklif yinelendi.
23 yaşındaki sol bekin de Beşiktaş'a sıcak bakmasından yararlanmak isteyen siyah-beyazlı kulüp, Bursaspor'a son kararı için birkaç gün süre tanıdı.