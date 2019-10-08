Beşiktaş'ta hedefteki isim Adem Ljajic!

Beşiktaş'ta performansıyla herkesi şaşırtan ve hayal kırıklığı yaratan Adem Ljajic konusu gündemin ilk maddeleri arasına girdi. Abdullah Avcı'nın memnun olmadığı ve bu duruma bozulduğu kaydedilen yıldız orta saha ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte Beşiktaş'da Adem Ljajic ile ilgili yaşanan son gelişmeler...
8 Ekim 2019 Salı 11:07
Güncelleme: 08.10.2019 11:07
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Beşiktaş'ta 2-0'lık Aytemiz Alanyaspor galibiyeti herkesin yüzünü güldürse de Adem Ljajic'in düşen performansı gündeme geldi.
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Siyah-beyazlılara geldiği sezon oynadığı futbolla kısa sürede taraftarın gözbebeği haline gelen Ljajic, bu seneki performansıyla eski günlerini aratır oldu.
AytemizAlanyaspor maçında devre arasında oyundan alınan siyah-beyazlı futbolcunun, teknik direktör Abdullah Avcı'ya bozulduğu öğrenildi.
Abdullah Avcı'nın, Wolverhampton maçından sonra, gelen bir soru üzerine Ljajic hakkında yaptığı açıklamaya, bu oyuncunun içerlediği iddia edildi.
Ayrıca geçtiğimiz günlerde bazı oyuncularla yaptığı toplantıda da Ljajic'e sert çıkan Avcı'nın da, Sırp oyuncuya kırgın olduğu belirtildi.