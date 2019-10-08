Beşiktaş'ta hedefteki isim Adem Ljajic!

Beşiktaş'ta performansıyla herkesi şaşırtan ve hayal kırıklığı yaratan Adem Ljajic konusu gündemin ilk maddeleri arasına girdi. Abdullah Avcı'nın memnun olmadığı ve bu duruma bozulduğu kaydedilen yıldız orta saha ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte Beşiktaş'da Adem Ljajic ile ilgili yaşanan son gelişmeler...

8 Ekim 2019 Salı 11:07 Güncelleme: 08.10.2019 11:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





