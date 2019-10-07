Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! İmzalar atılıyor

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan ve 7. haftada sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek derin bir nefes alan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fikret Orman'ın istifa kararı almasıyla birlikte hareketli günler geçiren siyah-beyazlılarda bir yandan ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Kara Kartal, her konuda anlaşma sağladığı genç yıldız ile ocak ayında resmi sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Son dakika Beşiktaş haberleri...