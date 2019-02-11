Beşiktaş'ta Burak Yılmaz taraftarla buzları eritti! - Fotomaç
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz taraftarla buzları eritti!

Beşiktaş'ta Bursa'ya attığı 2 gol sonrası taraftarla buzları tamamen eriten Burak Yılmaz'a methiyeler dizildi. Otoritelerin tam puan verdiği Burak için "Kral sensin" yorumları yapıldı.
11 Şubat 2019 Pazartesi, 00:55:47 Güncelleme: 07:56:14
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz taraftarla buzları eritti!

Devre arasında sansasyonel şekilde geldiği siyah-beyazlı takımda ilk başta bazı taraftarların tepkisini çeken Burak Yılmaz, Bursaspor maçında attığı 2 müthiş golle herkesin gönlünü çalmıştı.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz taraftarla buzları eritti!

Beşiktaş formasıyla 4 bin 130 gün sonra gol sevinci yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle arkadaşları tarafından tribünlere götürülerek üçlü çektirmişti.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz taraftarla buzları eritti!

Tecrübeli golcünün Bursa sınavındaki mücadeleci yapısı Beşiktaşlıları mest ederken, oyuncu için değişen duygular sosyal medyada da yankı buldu.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz taraftarla buzları eritti!

Siyah-beyazlı futbolseverler, Burak hakkında methiyeler dizerken, en çok yapılan yorumlardan biri "Alem buysa Kral benim" oldu.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz taraftarla buzları eritti!

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İşte futbol otoritelerinin de geçer not verdiği usta krampon için taraftarların yaptığı bazı görüşler:

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