Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! İşte yeni takımı - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Yaz transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş, iç transferde hareketli günler geçiriyor... Yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılarda sözleşmeleri sona eren Tolga Zengin, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Shinji Kagawa ile yollar ayrılmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yeni sezonun kadrosunu oluşturacak olan siyah-beyazlılarda bir ayrılık daha yolda.
11 Temmuz 2019 Perşembe 21:46 Güncelleme: 11.07.2019 21:46
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Transfer döneminin suskun takımı Beşiktaş'ta gelecek sezon için çalışmalar başladı.

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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer raporu doğrltusunda ilerleyen yönetim, şu ana kadar sadece geçtiğimiz sezon Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Guimaraes'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd ile de anlaşma sağlayan siyah-beyazlıların bu transferi önümüzdeki günlerde KAP'a bildirmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Dış transferde Ljajic dışında somut adım atmayan Kara Kartal, iç transferde ise hareketli günler geçiriyor.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Sözleşmesi sona eren 4 oyuncusuyla yola devam etmeyen Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yolda...

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