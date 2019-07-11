Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! İşte yeni takımı
Yaz transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş, iç transferde hareketli günler geçiriyor... Yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılarda sözleşmeleri sona eren Tolga Zengin, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Shinji Kagawa ile yollar ayrılmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yeni sezonun kadrosunu oluşturacak olan siyah-beyazlılarda bir ayrılık daha yolda.
11 Temmuz 2019 Perşembe 21:46
Güncelleme: 11.07.2019 21:46
Transfer döneminin suskun takımı Beşiktaş'ta gelecek sezon için çalışmalar başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer raporu doğrltusunda ilerleyen yönetim, şu ana kadar sadece geçtiğimiz sezon Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'i kadrosuna kattı.
Guimaraes'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd ile de anlaşma sağlayan siyah-beyazlıların bu transferi önümüzdeki günlerde KAP'a bildirmesi bekleniyor.
Dış transferde Ljajic dışında somut adım atmayan Kara Kartal, iç transferde ise hareketli günler geçiriyor.
Sözleşmesi sona eren 4 oyuncusuyla yola devam etmeyen Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yolda...