Beşiktaş'ta Ariedo Braida bombası! İşte yeni görevi...
Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Erdal Torunoğulları yönetiminde transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş için İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi... Daha önce Milan ve Barcelona'da çalışan dünyaca ünlü futbol adamının yolu Türkiye'ye düşebilir! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
13 Aralık 2019 Cuma 15:42
Güncelleme: 13.12.2019 16:11
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Devre arasında doğru takviyelerle şampiyonluğa yürümek isteyen Beşiktaş'da çarpıcı bir iddia gündeme geldi...
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Ocak transfer dönemi öncesinde scoutlarıyla tüm dünyada araştırmalar yapan Beşiktaş'ta artık son karar transferin yeni patronunun olabilir...
Profesyonel bir kadro ile çalışmak isteyen Ahmet Nur Çebi, maliyeti düşük ancak kaliteli isimleri kadroya dahil ederek gücüne güç katmak istiyor. Bu bağlamda siyah-beyazlıların futbol komitesi artık bir İtalyan'ın eline geçebilir...
Daha önce Mr Ajax adıyla bilinen Hollandalı futbol adamı Sjaak Swart ile çalışmak için kolları sıvayan Beşiktaş, bu görüşmelerden olumlu sonuç alamamıştı...
Teknik direk Abdullah Avcı'nın gelişimine de katkıda bulunacak dünyaca ünlü bir isimle çalışmaya hazırlanan Kara Kartal'da Ariedo Braida ismi gündeme geldi...