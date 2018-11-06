Beşiktaşta 1 numaraya 3 aday: Volkan Babacan, Fabri, Sinan Bolat... - Galeri - Fotomaç
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Beşiktaş'ta 1 numaraya 3 aday: Volkan Babacan, Fabri, Sinan Bolat...

    Liverpool'dan transfer edilen Loris Karius'ta umduğunu bulamayan siyah-beyazlılar, Tolga Zengin ve Utku'ya alternatif olarak üç isimle temasa geçmek için gün sayıyor.

    6 Kasım 2018 Salı, 00:31:30 Güncelleme: 00:33:42
    Beşiktaşta 1 numaraya 3 aday: Volkan Babacan, Fabri, Sinan Bolat...

    FAVORİ VOLKAN

    Siyah-beyazlılarda Alman file bekçisi Karius'un bekleneni verememesi üzerine harekete geçen yönetim, devre arasında yeni bir kaleciyi renklerine katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Güneş'in yabancı bir kaleci yerine, Başakşehir'de forma giyen (Bu sezon 1 maçta bile şans bulamadı) Volkan Babacan ile yola devam etme konusunda istekli olduğu iddia edildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaşta 1 numaraya 3 aday: Volkan Babacan, Fabri, Sinan Bolat...

    GÖRÜŞME ZAMANI

    Tecrübeli file bekçisi F.Bahçe (20), Kayseri(4), Manisa (73) ve Başakşehir (152) formalarını giydi. Bugüne kadar 249 maça çıkan 30 yaşındaki Volkan, kalesinde 250 gol gördü.

    Beşiktaşta 1 numaraya 3 aday: Volkan Babacan, Fabri, Sinan Bolat...

    Volkan Babacan'ın Başakşehir ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. Güneş'in ısrarını sürdürmesi durumunda siyah-beyazlı yönetimin, önümüzdeki günlerde Başakşehir'le masaya oturabileceği öğrenildi.

    Beşiktaşta 1 numaraya 3 aday: Volkan Babacan, Fabri, Sinan Bolat...

    PLASE FABRİ
    Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan, fakat İngiltere'de Bettinelli'nin arkasına düşen Fabricio Ramires, eski takımına geri dönmek istiyor.

    Beşiktaşta 1 numaraya 3 aday: Volkan Babacan, Fabri, Sinan Bolat...

    Siyah- beyazlı yönetim, önümüzdeki günlerde yapacağı görüşme sonrası Liverpool kulübünü Karius- Origi takasında ikna etmeyi başarırsa, Volkan Babacan için de Başakşehir'i ikna edemezse rotasını bir diğer İngiliz kulübü olan Fulham'a çevirecek.

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