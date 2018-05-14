Beşiktaşlı yıldıza 5 milyon Euro!

TRANSFER KOMİTESİ TOSİC İÇİN KAPIYI 5 MİLYON EURO'DAN AÇIYOR

Sezonun bitmesiyle satılma ihtimali yüksek olan isimlerden biri de Dusko Tosic. Beşiktaş'ta 3'üncü sezonunu geçiren ve Şenol Güneş ile taraftarın en sevdiği isimlerden biri olan Sırp oyuncuyla Çin kulüplerinin ciddi bir şekilde ilgilenmeye başladıkları ve Beşiktaş'ın da kapıyı 5 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.