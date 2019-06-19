Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan flaş karar! Avcı ile çalışmak yerine...

Beşiktaş, milli golcüsü Burak Yılmaz için İtalya Serie A'ya bu yıl çıkan Lecce ile pazarlık halinde. İtalyan ekibinin Burak'ı kadrosuna katma ısrar günlerdir sürüyor. Lecce'nin bu ısrarı sürerken Burak Yılmaz cephesinden de flaş bir karar geldi. Önerilen maaşı az bulan milli golcü yine de teklife sıcak baktı. İşte son gelişmeler ve Abdullah Avcı detayı...

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:08 Güncelleme: 19.06.2019 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





