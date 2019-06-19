Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan flaş karar! Avcı ile çalışmak yerine... - Son dakika Beşiktaş fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan flaş karar! Avcı ile çalışmak yerine...

Beşiktaş, milli golcüsü Burak Yılmaz için İtalya Serie A'ya bu yıl çıkan Lecce ile pazarlık halinde. İtalyan ekibinin Burak'ı kadrosuna katma ısrar günlerdir sürüyor. Lecce'nin bu ısrarı sürerken Burak Yılmaz cephesinden de flaş bir karar geldi. Önerilen maaşı az bulan milli golcü yine de teklife sıcak baktı. İşte son gelişmeler ve Abdullah Avcı detayı...
19 Haziran 2019 Çarşamba 09:08 Güncelleme: 19.06.2019 09:31
Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan flaş karar! Avcı ile çalışmak yerine...

İtalya Serie A ekibi Lecce, çok istediği Burak Yılmaz için İstanbul'a çıkarma yaptı.

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Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan flaş karar! Avcı ile çalışmak yerine...

Önceki gün Burak'ın avukatı ile Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso bir araya gelerek görüştü.

Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan flaş karar! Avcı ile çalışmak yerine...

33 yaşındaki yıldız oyuncu için 2 milyon Euro maaş teklifinde bulundular.

Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan flaş karar! Avcı ile çalışmak yerine...

Siyah-beyazlı ekipten 2 milyon 500 bin Euro kazanan Burak ise gelen teklifi düşük buldu.

Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan flaş karar! Avcı ile çalışmak yerine...

İtalyan ekibinin yöneticileri kulüp binasına kadar gelerek milli futbolcuya talip olduklarını resmi ağızla iletti.

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