Beşiktaş'ın transferini açıkladılar! 2 yıllık ön anlaşma imzalandı - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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Beşiktaş'ın transferini açıkladılar! 2 yıllık ön anlaşma imzalandı

Corona virüsü salgını nedeniyle transferde planlarını değiştiren ve bonservisi elinde olan isimlere yönelmek isteyen Beşiktaş'ın, sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldız isimle iki yıllık ön anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte transfer operasyonunun detayları...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

25 Nisan 2020 Cumartesi 08:59 Güncelleme: 25.04.2020 09:05
Beşiktaş'ın transferini açıkladılar! 2 yıllık ön anlaşma imzalandı

Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik anlamda olumsuz etkilenen Beşiktaş'ta yönetim oyuncularla görüşmeler gerçekleştirerek maaş konusunda indirim talep ediyor...

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Beşiktaş'ın transferini açıkladılar! 2 yıllık ön anlaşma imzalandı

Salgın sonrası siyah-beyazlı kulübün transfer politikasında da önemli değişiklikler oldu. Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu kurarken bonservisi elinde olan isimlere yönelmek istiyor.

Beşiktaş'ın transferini açıkladılar! 2 yıllık ön anlaşma imzalandı

Kara Kartal'a müjde Gana basınından geldi... Ghanasoccer'da yer alan habere göre CSKA Sofia ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edwin Gyasi, Beşiktaş'la 2 yıllık ön mukavele imzaladı.

Beşiktaş'ın transferini açıkladılar! 2 yıllık ön anlaşma imzalandı

Haberde 28 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılarla kişisel konularda görüşmeler yaptığı ve oyuncunun sezon sonunda kulübe bedelsiz geleceği ifade edildi.

Beşiktaş'ın transferini açıkladılar! 2 yıllık ön anlaşma imzalandı

Bulgar kulübünün de sezon sonu birçok futbolcusu ile yollarını ayıracağı ve bunu futbolculara bildirdiği kaydedildi.

Beşiktaş'ın transferini açıkladılar! 2 yıllık ön anlaşma imzalandı

EDWIN GYASI KİMDİR?

Asıl mevkisi sağ kanat olan 28 yaşındaki futbolcu Edwin Gyasi ayrıca sol kanatta ve santrfor olarak da forma giyebiliyor. Hollanda takımı Alkmaar alt yapısında futbola başlayan Gyasi sırasıyla Telstar, De Graafschap, Twente, Heracles, Roda, Aalesund ve CSKA Sofia formaları giydi.

Beşiktaş'ın transferini açıkladılar! 2 yıllık ön anlaşma imzalandı

Kulübü ile olan sözleşmesi bu yılın haziran ayında dolacak olan Ganalı oyuncu Gyasi'nin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.

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