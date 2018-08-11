Beşiktaşın toplam borcu belli oldu! İşte Fikret Ormanın açıklamaları

Beşiktaş'ın toplam borcu belli oldu! İşte Fikret Orman'ın açıklamaları
Beşiktaş'ın 3'üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı'nda yapıldı.
Önceki toplantılara göre katılımın az olduğunun gözlendiği Divan Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün görüşlerini belirtmesinden sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah beyazlıların toplam borcunun 2 milyar 103 milyon 854 bin Türk Lirası olduğunu açıkladı.
Divan Kurulu başkan Fikret Orman'ın konuşması ile devam etti.
İşte Orman'ın birbirinden önemli açıklamaları;
"Bizim geldiğimiz dönemde Beşiktaş'ın 330 milyon dolar borcu, 78-80 milyon dolar da geliri vardı. Gelirlerin 35-40 milyon doları ise faizlere gidiyordu. Geriye kalan kaynak ise bankalara temlik edilmişti."
"Bu gemiyi yüzdürebilmek için atılım yapmamız gerekiyordu ve bunu yaptık. Beşiktaş tarihinde yapılan yatırımlardan daha fazla yatırım yaptık. Bunu sadece stat olarak görmeyin. Bunu yaparken marka değerimiz yükseltmeye ve kulübün saygınlığını artırmaya çalıştık."
"Göreve geldiğimizde rakiplerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın borçları bizden az, gelirleri daha fazlaydı. Bugün görüyorsunuz ki, rakiplerimizin borçları bizden daha fazla bir noktada."
"Brüt borcumuz 2 milyar 103 milyon TL. Net borcumuz, yani alacaklarımızı düştüğümüz zamanki borcumuz ise 1 milyar 846 milyon TL oluyor. Bu da 347 milyon euro civarına geliyor."
"Talisca'ya devre arasında geldiği zaman, kendisinin bonservisini alacağımızı söyledim. Ama oyuncu Beşiktaş'ta kalmak istemediğini söyledi."
"Beşiktaş'ta çok zor bir sürece giriyoruz. Bu zor süreci yönetmek için heyecanı artırmamız lazım. 6 sene içinde hepimiz yorulduk. Silkelenmeye ihtiyacımız var. Yönetim kurulunu yenilemek için seçime gitme kararı alacağım."
"İsteyen herkes aday olabilir. Kamuoyuna ne söylemek istiyorsa, gelir konuşur. Çok radikal kararların alınması lazım. Bunları da ancak gücünü tam olarak almış bir yönetim kurulu ile yapabiliriz. Kısa süre içerisinde seçime gidiyoruz."
"Yeni bir liste yapıp seçime gireceğim. Aday olmak isteyenler, borcu düşürmek için projesi olanlar için de bu güzel bir fırsat. Diyorum ki, hodri meydan! Herkes gelsin, genel kurul önüne çıkıp söyleyeceklerini söylesin."
"Troll hesaplar varmış, ben yönetiyormuşum. Troll neymiş ben onu bile bilmem. Bir kişi bunu yaptığımı göstersin, başkanlığı bırakırım."
"Geldiğimde 'iki büyük var' denilirken o gün de söyledim, bugün de söylüyorum: Türkiye'nin en büyük kulübü Beşiktaş'tır, bunu da göstereceğiz. Ben bunlar için çalıştım."
"Taraftarlar şimdi bana yazıyor, 'Şunu al başkan, bunu al başkan...' Biz kimi alacağımızı sanki bilmiyoruz. İnanın ki bu ekonomik şartlarda dahil tüm Türkiye'yi ayağa kaldıracak transferler yapabiliriz. Niye yapmıyoruz? Çünkü hayatın gerçekleri farklı."
"Beşiktaş'ın borcu ben aldığımda zaten ödenebilir bir halde değildi. Oyuncu satıyoruz, para getiriyoruz. Suudi Arabistan'a falan değil, Avrupa'ya satıyoruz. Bu, Beşiktaş'ın iyi temsilinin göstergesidir."
"Daha diri, daha heyecanlı bir yönetim kurulu kurmamız lazım. Süreç insanları yormuş, kırgınlıklar olmuş olabilir. Biz burada Beşiktaş için mücadele etmeye devam edeceğiz."
"Seçimi 15 gün içinde falan da yapmayacağım. Herkesin hazırlanabilmesi için makul bir süre olacak. Aday olmak isteyenler, kapalı kapılar ardında dedikodular yapanlar... Gelin, buyrun!"
Hiç merak etmeyin. Bizim sağlığımız müsaade ettiği sürece biz bu kulübün neferiyiz. Biz ne kara kışlar gördük. Hepsini aşarız. Bu camia bunu aşacak güçtedir."