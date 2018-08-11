Beşiktaşın toplam borcu belli oldu! İşte Fikret Ormanın açıklamaları

"Bizim geldiğimiz dönemde Beşiktaş'ın 330 milyon dolar borcu, 78-80 milyon dolar da geliri vardı. Gelirlerin 35-40 milyon doları ise faizlere gidiyordu. Geriye kalan kaynak ise bankalara temlik edilmişti."

"Bu gemiyi yüzdürebilmek için atılım yapmamız gerekiyordu ve bunu yaptık. Beşiktaş tarihinde yapılan yatırımlardan daha fazla yatırım yaptık. Bunu sadece stat olarak görmeyin. Bunu yaparken marka değerimiz yükseltmeye ve kulübün saygınlığını artırmaya çalıştık."

"Göreve geldiğimizde rakiplerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın borçları bizden az, gelirleri daha fazlaydı. Bugün görüyorsunuz ki, rakiplerimizin borçları bizden daha fazla bir noktada."