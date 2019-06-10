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Beşiktaş'ın 2020 projesi! Transfer yağmuru sonrası böyle...
Transferde son dakika gelişmesi... Beşiktaş 2019-2020 sezonunu öncesi ilk hamleyi Abdullah Avcı'yı takımın başına getirerek yapan siyah beyazlılarda ilk imzalar atılıyor... Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 65 puanla 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.
10 Haziran 2019 Pazartesi 11:55
Güncelleme: 10.06.2019 11:58
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın göreve başlamasıyla yeni sezondaki takımın kadrosu şekillenmeye başladı.
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Yönetim; kaleci (yedek), stoper, sağ bek, sol bek, sol açık, santrfor ve 10 numara pozisyonu için takviye isteyen Avcı'nın listesi ile kendi listesindeki isimler arasından ekonomik olarak en uygunları transfer edecek.
İşte Avcı'nın 2020 model Beşiktaş'ında transfer etmek etmek istediği isimler:
Transferde öncelikli mevki stoper... Ömer Toprak ismi hem yönetim hem de Abdullah Avcı'nın onayından geçti.