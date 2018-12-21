Beşiktaşa Gary Medel piyangosu!

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Gary Medel'e İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United talip oldu.
21 Aralık 2018 Cuma, 14:26:07
Güncelleme: 14:27:24
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş'ta Pepe'nin ardından Medel de ayrılık hazırlığında.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir süredir Şilili yıldızı isteyen İngiliz ekibi West Ham United'ın temsilcileri, dün İstanbul'da siyah-beyazlı yöneticilerle bir araya geldi.
7 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER Sabah'ta yer alan habere göre; Şilili Teknik Direktör Manuel Pellegri'nin kadrosunda görmek istediği Gary Medel için West Ham United'ın, 7 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği belirtildi.
Sözleşmesi 2020 yılında sona erecek 31 yaşındaki yıldızın da vatandaşı Pellegri'nin takımına sıcak baktığı öğrenildi.
Pazarlıkların kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.