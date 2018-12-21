Beşiktaşa Gary Medel piyangosu! - Galeri - Fotomaç
21 Aralık 2018, Cuma
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Beşiktaş'a Gary Medel piyangosu!

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Gary Medel'e İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United talip oldu.
21 Aralık 2018 Cuma, 14:26:07 Güncelleme: 14:27:24
Beşiktaşa Gary Medel piyangosu!

Beşiktaş'ta Pepe'nin ardından Medel de ayrılık hazırlığında.

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Beşiktaşa Gary Medel piyangosu!

Bir süredir Şilili yıldızı isteyen İngiliz ekibi West Ham United'ın temsilcileri, dün İstanbul'da siyah-beyazlı yöneticilerle bir araya geldi.

Beşiktaşa Gary Medel piyangosu!

7 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER
Sabah'ta yer alan habere göre; Şilili Teknik Direktör Manuel Pellegri'nin kadrosunda görmek istediği Gary Medel için West Ham United'ın, 7 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği belirtildi.

Beşiktaşa Gary Medel piyangosu!

Sözleşmesi 2020 yılında sona erecek 31 yaşındaki yıldızın da vatandaşı Pellegri'nin takımına sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaşa Gary Medel piyangosu!

Pazarlıkların kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

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