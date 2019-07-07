Beşiktaş'a büyük piyango! Tam 31 Milyon... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
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Haberler Galeri Beşiktaş'a büyük piyango! Tam 31 Milyon...

Beşiktaş'a büyük piyango! Tam 31 Milyon...

Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon öncesi transferde sessiz kalan Kara Kartal'da futbolcular ederini bulursa satılacak. Dorukhan için temaslarını artıran İtalyan kulüpleri, yıldız futbolcu için de temaslarını artırdı. Fiorentina, Beşiktaşlı futbolcu için 5 milyon Euro (31 milyon TL) teklif etti. İşte ayrıntılar...
7 Temmuz 2019 Pazar 11:25 Güncelleme: 07.07.2019 11:25
Beşiktaş'a büyük piyango! Tam 31 Milyon...

Spor Toto Süper Lig'i 3'üncü sırada bitirerek gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı elde eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

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Beşiktaş'a büyük piyango! Tam 31 Milyon...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak takım kurmak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda futbolculara teklifler gelmeye de devam ediyor.

Beşiktaş'a büyük piyango! Tam 31 Milyon...

Dorukhan'a gelen tekliflerin ardından, Beşiktaş'ta bir futbolcu için daha kapı çalındı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'a büyük piyango! Tam 31 Milyon...

Ekonomik olarak küçülmeye giden Beşiktaş, transfer yapmak için kaynak arayışında.

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Beşiktaş'a büyük piyango! Tam 31 Milyon...

Bu doğrultuda Dorukhan Toköz'ü satmayı planlayan siyah-beyazlılara Medel'den güzel haber geldi.

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