Beşiktaş'a büyük piyango! Tam 31 Milyon...

Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon öncesi transferde sessiz kalan Kara Kartal'da futbolcular ederini bulursa satılacak. Dorukhan için temaslarını artıran İtalyan kulüpleri, yıldız futbolcu için de temaslarını artırdı. Fiorentina, Beşiktaşlı futbolcu için 5 milyon Euro (31 milyon TL) teklif etti. İşte ayrıntılar...

7 Temmuz 2019 Pazar 11:25 Güncelleme: 07.07.2019 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





