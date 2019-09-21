Beşiktaş yönetiminden flaş Abdullah Avcı kararı! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Eylül 2019, Cumartesi
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Beşiktaş yönetiminden flaş Abdullah Avcı kararı!

Süper Lig'e hayal kırıklığı ile başlayan Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 90'ıncı dakikasına 2-2 girdiği maçın son bölümlerinde yediği gollerle sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Beşiktaş Süper Lig'de 4 haftada topladığı 4 puanla son 15 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Beşiktaş'ta kötü gidişat yönetimi de harekete geçirdi. Siyah-beyazlılar Abdullah Avcı ile ilgili kararı verdi.
21 Eylül 2019 Cumartesi 10:03 Güncelleme: 21.09.2019 10:03
Beşiktaş yönetiminden flaş Abdullah Avcı kararı!

Süper Lig'e kötü başlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında da büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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Beşiktaş yönetiminden flaş Abdullah Avcı kararı!

Süper Lig'de ilk 4 haftada birer galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyetle son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan siyah beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçından da istediği sonucu çıkaramadı.

Beşiktaş yönetiminden flaş Abdullah Avcı kararı!

K Grubu'nda deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava takımına konuk olan Beşiktaş, 1-0 geri düştüğü karşılaşmada 2-1'lik üstünlüğü yakalasa da sonrasında kalesinde gördüğü 3 gole engel olamadı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş yönetiminden flaş Abdullah Avcı kararı!

Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta işlerin bir türlü yolunda gitmemesi yönetimi harekete geçirdi.

Beşiktaş yönetiminden flaş Abdullah Avcı kararı!

Karşılaşma sonrası kendi aralarında durum değerlendirmesi yapan yöneticiler, teknik direktör Abdullah Avcı'ya kritik maçlar öncesi tam destek verilmesi üzerinde görüş birliğine vardı.

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