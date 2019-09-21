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Beşiktaş yönetiminden flaş Abdullah Avcı kararı!
Süper Lig'e hayal kırıklığı ile başlayan Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 90'ıncı dakikasına 2-2 girdiği maçın son bölümlerinde yediği gollerle sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Beşiktaş Süper Lig'de 4 haftada topladığı 4 puanla son 15 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Beşiktaş'ta kötü gidişat yönetimi de harekete geçirdi. Siyah-beyazlılar Abdullah Avcı ile ilgili kararı verdi.
21 Eylül 2019 Cumartesi 10:03 Güncelleme: 21.09.2019 10:03
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Karşılaşma sonrası kendi aralarında durum değerlendirmesi yapan yöneticiler, teknik direktör Abdullah Avcı'ya kritik maçlar öncesi tam destek verilmesi üzerinde görüş birliğine vardı.
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