Beşiktaş yönetiminden flaş Abdullah Avcı kararı!

Süper Lig'e hayal kırıklığı ile başlayan Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 90'ıncı dakikasına 2-2 girdiği maçın son bölümlerinde yediği gollerle sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Beşiktaş Süper Lig'de 4 haftada topladığı 4 puanla son 15 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Beşiktaş'ta kötü gidişat yönetimi de harekete geçirdi. Siyah-beyazlılar Abdullah Avcı ile ilgili kararı verdi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 10:03 Güncelleme: 21.09.2019 10:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





