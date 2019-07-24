Beşiktaş Sevilla'nın yıldızını kadrosuna katıyor

Spor Toto Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Gelecek sezon ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Kara Kartal sürpriz bir transfere imza atmak üzere. Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş yönetimi Sevilla'nın yıldızı için pazarlıklara başladı. İşte ayrıntılar...

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





