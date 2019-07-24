Beşiktaş Sevilla'nın yıldızını kadrosuna katıyor - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Beşiktaş Sevilla'nın yıldızını kadrosuna katıyor

Spor Toto Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Gelecek sezon ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Kara Kartal sürpriz bir transfere imza atmak üzere. Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş yönetimi Sevilla'nın yıldızı için pazarlıklara başladı. İşte ayrıntılar...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:28
Beşiktaş Sevilla'nın yıldızını kadrosuna katıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transferde bombayı patlatmak için kolları sıvadı.

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Beşiktaş Sevilla'nın yıldızını kadrosuna katıyor

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan siyah-beyazlılar sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Beşiktaş Sevilla'nın yıldızını kadrosuna katıyor

Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda harekete geçen Kara Kartal yıldız isim için pazarlıklara başladı.

Beşiktaş Sevilla'nın yıldızını kadrosuna katıyor

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın transferi kısa zamanda sonlandırması bekleniyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Sevilla'nın yıldızını kadrosuna katıyor

Quaresma ve Lens'le yoluna devam edemeyecek gibi görünen Beşiktaş kanatlarını güçlendirmek isterken, Abdullah Avcı'nın 'yeni Visca'sını' aradığı belirtildi.

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