Beşiktaş orta sahasını buldu! İşte o isim - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
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Beşiktaş orta sahasını buldu! İşte o isim

Transferin sessiz ekiplerinden Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Bu sene yeni hocası Abdullah Avcı ile çıkış yakalamak isteyen Siyah-Beyazlılar'da transferler Avcı'nın raporlarına göre yapılıyor. Şu ana kadar iki yeni isimle sözleşme imzalayan Kartal, orta saha mevki için de arayışlarını sürdürürken flaş bir isim ortaya atıldı.

1 Ağustos 2019 Perşembe 07:26 Güncelleme: 01.08.2019 07:26
Beşiktaş orta sahasını buldu! İşte o isim

Transfer sezonunun suskun ekiplerinden Beşiktaş yeni isimler için atağa kalkmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş orta sahasını buldu! İşte o isim

Şu ana kadar Douglas ve Tyler Boyd'u kadrosuna kata Kartal farklı isimlerle de temaslarını sürdürüyor.

Beşiktaş orta sahasını buldu! İşte o isim

İşte Kartal'ın son bombası...

Beşiktaş orta sahasını buldu! İşte o isim

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş orta sahasını buldu! İşte o isim

Güney Afrika basınında yer alan haberlere göre; siyah-beyazlılar 26 yaşındaki Bongani Zungu ile ilgileniyor.

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