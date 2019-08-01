Beşiktaş orta sahasını buldu! İşte o isim

Transferin sessiz ekiplerinden Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Bu sene yeni hocası Abdullah Avcı ile çıkış yakalamak isteyen Siyah-Beyazlılar'da transferler Avcı'nın raporlarına göre yapılıyor. Şu ana kadar iki yeni isimle sözleşme imzalayan Kartal, orta saha mevki için de arayışlarını sürdürürken flaş bir isim ortaya atıldı.
1 Ağustos 2019 Perşembe 07:26
Güncelleme: 01.08.2019 07:26
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Transfer sezonunun suskun ekiplerinden Beşiktaş yeni isimler için atağa kalkmaya hazırlanıyor.
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Şu ana kadar Douglas ve Tyler Boyd'u kadrosuna kata Kartal farklı isimlerle de temaslarını sürdürüyor.
İşte Kartal'ın son bombası...
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Güney Afrika basınında yer alan haberlere göre; siyah-beyazlılar 26 yaşındaki Bongani Zungu ile ilgileniyor.