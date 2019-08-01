Beşiktaş orta sahasını buldu! İşte o isim

Transferin sessiz ekiplerinden Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Bu sene yeni hocası Abdullah Avcı ile çıkış yakalamak isteyen Siyah-Beyazlılar'da transferler Avcı'nın raporlarına göre yapılıyor. Şu ana kadar iki yeni isimle sözleşme imzalayan Kartal, orta saha mevki için de arayışlarını sürdürürken flaş bir isim ortaya atıldı.